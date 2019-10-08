У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО





У середу, 23 вересня, відбулось урочисте відкриття ще одного такого майданчика на вулиці Домни Гордіюк, 41, – повідомили на



Нове спортивне поле — багатофункціональне. Тут можна грати у футбол, баскетбол, волейбол та інші активні ігри. Воно виконане із використанням надійного та довговічного поліуретанового покриття, що забезпечить безпеку та комфорт дітей, які тут займатимуться.



Луцька міська рада також забезпечила необхідне спортивне спорядження: м’ячі та волейбольну сітку, що знаходитимуться у голови ОСББ.



Відкриття майданчика супроводжувалось цікавими та рухливими активностями для діток.







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