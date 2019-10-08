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У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО

У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
Протягом останніх років у Луцьку відкрили вже 13 нових та сучасних спортивних майданчиків із штучним покриттям.

У середу, 23 вересня, відбулось урочисте відкриття ще одного такого майданчика на вулиці Домни Гордіюк, 41, – повідомили на сайті Луцькради.

Нове спортивне поле — багатофункціональне. Тут можна грати у футбол, баскетбол, волейбол та інші активні ігри. Воно виконане із використанням надійного та довговічного поліуретанового покриття, що забезпечить безпеку та комфорт дітей, які тут займатимуться.

Луцька міська рада також забезпечила необхідне спортивне спорядження: м’ячі та волейбольну сітку, що знаходитимуться у голови ОСББ.

Відкриття майданчика супроводжувалось цікавими та рухливими активностями для діток.

У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО


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Теги: майданчик, Луцьк, відкриття, спорт
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