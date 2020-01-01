Ексзаступник керівника управління СБУ на Волині очолив теруправління ДБР

Заступник директора Державного бюро розслідуваньпредставив нових керівників територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Хмельницькому.Про це повідомляє пресслужба ДБР.«Мій приїзд сюди – це, перш за все, висловлення поваги до тих людей, які тут працюють, до роботи, яку вони тут виконують і бажання встановити взаєморозуміння між відповідними структурами на тій території, де ми працюємо», – зазначив Олександр Соколов.За результатами відкритого конкурсу на посаду директора Територіального управління ДБР у місті Хмельницькому із званням полковника Державного бюро розслідувань призначили. Останні 4 роки він обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Волинській області.«Задачі, поставлені перед новою службою ДБР, доволі серйозні. Основне, на чому слід наголосити, що зараз, окрім слідчих, нам необхідно підібрати оперативний блок, провести відповідні конкурси, переатестувати діючих працівників. Ми обіцяємо показати державі, що ми – результативна служба і результативне Територіальне управління Державного бюро розслідувань, а з урахуванням того, що ми працюємо у 5 областях, роботи буде багато», – відзначив Владислав Васильєв.Нагадаємо, теруправління Державного бюро розслідування, розташоване у місті Хмельницькому, поширює свою діяльність на Хмельницьку, Вінницьку, Житомирську, Рівненську та Чернівецьку області.