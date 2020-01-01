вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ексзаступник керівника управління СБУ на Волині очолив теруправління ДБР

Ексзаступник керівника управління СБУ на Волині очолив теруправління ДБР
Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов представив нових керівників територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Хмельницькому.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Мій приїзд сюди – це, перш за все, висловлення поваги до тих людей, які тут працюють, до роботи, яку вони тут виконують і бажання встановити взаєморозуміння між відповідними структурами на тій території, де ми працюємо», – зазначив Олександр Соколов.

За результатами відкритого конкурсу на посаду директора Територіального управління ДБР у місті Хмельницькому із званням полковника Державного бюро розслідувань призначили Владислава Васильєва. Останні 4 роки він обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Волинській області.

«Задачі, поставлені перед новою службою ДБР, доволі серйозні. Основне, на чому слід наголосити, що зараз, окрім слідчих, нам необхідно підібрати оперативний блок, провести відповідні конкурси, переатестувати діючих працівників. Ми обіцяємо показати державі, що ми – результативна служба і результативне Територіальне управління Державного бюро розслідувань, а з урахуванням того, що ми працюємо у 5 областях, роботи буде багато», – відзначив Владислав Васильєв.

Нагадаємо, теруправління Державного бюро розслідування, розташоване у місті Хмельницькому, поширює свою діяльність на Хмельницьку, Вінницьку, Житомирську, Рівненську та Чернівецьку області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДБР, Хмельницький, Волинь, директор, призначення, Владислав Васильєв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому
Сьогодні, 10:50
Синоптики розповіли, чи буде зима в Україні зі снігом
Сьогодні, 10:40
Ексзаступник керівника управління СБУ на Волині очолив теруправління ДБР
Сьогодні, 10:30
У Луцьку відкрили ще один сучасний спортмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:06
Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
Зеленський призначив 5 суддів на Волині Зеленський призначив 5 суддів на Волині
06 серпень, 00:15
Директор підприємства на Волині відшкодував державі понад 200 тисяч гривень Директор підприємства на Волині відшкодував державі понад 200 тисяч гривень
04 серпень, 18:19
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
17 липень, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина
Сьогодні, 11:13
 0
У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника
Сьогодні, 11:03
 0
У Луцьку з’явиться маршрутка №37
Сьогодні, 11:01
 0
Три смерті і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:53
 0
У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8