У Луцьку з’явиться маршрутка №37





Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Новий автобусний маршрут №37 називатиметься "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси, що вирішить проблему з доїздом мешканців Прилуцької сільради.



Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили новий маршрут і оголосили конкурс на перевезення пасажирів.Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Новий автобусний маршрут №37 називатиметься "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси, що вирішить проблему з доїздом мешканців Прилуцької сільради.Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).

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