У Луцьку з’явиться маршрутка №37
Сьогодні, 11:01
У Луцьку затвердили новий маршрут і оголосили конкурс на перевезення пасажирів.
Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Новий автобусний маршрут №37 називатиметься "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси, що вирішить проблему з доїздом мешканців Прилуцької сільради.
Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).
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Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Новий автобусний маршрут №37 називатиметься "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси, що вирішить проблему з доїздом мешканців Прилуцької сільради.
Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).
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