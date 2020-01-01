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У Луцьку з’явиться маршрутка №37

У Луцьку з’явиться маршрутка №37
У Луцьку затвердили новий маршрут і оголосили конкурс на перевезення пасажирів.

Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Новий автобусний маршрут №37 називатиметься "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси, що вирішить проблему з доїздом мешканців Прилуцької сільради.

Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).

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Теги: маршрутка, Луцьк
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