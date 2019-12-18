У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника

У Луцьку змінили маршрут №23 і оголосили конкурс на перевезення пасажирів.Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, маршрут курсуватиме від села Рованці (церква) до «Адреналін Сіті». Передбачають, що працюватимуть на маршруті 7 автобусів з інтервалом у 15 хвилин.У прямому та зворотному напрямках маршрутка №23 їздитиме так: село Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ «Адреналін Сіті»).