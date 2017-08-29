На Волині горіли хата-пустка і цегляний будинок барачного типу





Пожежа трапилась 23 вересня о 17:33, - пише ДСНС у Волинській області.



Займання локалізували о 18:15, а ліквідували о 19:15. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



А о 23:00 в селищі Іваничі на вулиці Механізаторів загорівся цегляний будинок барачного типу. Остаточна ліквідували пожежу о 00:42. Вогонь знищидав х та перекриття по всій площі, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району горіли дерев’яні господарська будівля та хата-пустка.Пожежа трапилась 23 вересня о 17:33, - пише ДСНС у Волинській області.Займання локалізували о 18:15, а ліквідували о 19:15. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.А о 23:00 в селищі Іваничі на вулиці Механізаторів загорівся цегляний будинок барачного типу. Остаточна ліквідували пожежу о 00:42. Вогонь знищидав х та перекриття по всій площі, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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