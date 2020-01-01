вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020

Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020
Склали рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька за підсумками зовнішнього незалежногого оцінювання 2020 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році, йдеться на сайті "Освіта.ua".

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які волинські школи потрапили у ТОП-200 кращих України

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020
Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020
Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020
Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО-2020, Луцьк, рейтинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку двом атовцям куплять житло
Сьогодні, 12:50
Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020
Сьогодні, 12:35
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
Сьогодні, 12:20
У місті на Волині школу закрили на карантин: поліція перевіряє учнів, які пішли на самоізоляцію
Сьогодні, 12:10
У Луцьку буде ще один фермерський ярмарок
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020 Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020
23 вересень, 15:34
Опублікували рейтинг шкіл Луцька Опублікували рейтинг шкіл Луцька
15 вересень, 16:24
Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів
27 липень, 18:20
Рейтинг луцьких шкіл за кількістю відмінників і призерів олімпіад Рейтинг луцьких шкіл за кількістю відмінників і призерів олімпіад
19 червень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двом атовцям куплять житло
Сьогодні, 12:50
 0
Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО-2020
Сьогодні, 12:35
 0
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
Сьогодні, 12:20
 0
У місті на Волині школу закрили на карантин: поліція перевіряє учнів, які пішли на самоізоляцію
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку буде ще один фермерський ярмарок
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8