«Ми можемо прибрати, а ви хоча б не смітіть»: як у Луцьку розчищали парк на Потебні

У Луцьку відбулася осіння мінітолока – наведення ладу на території міста, яке активісти організували до Всесвітнього дня прибирання («World Cleanup Day»).Затійниця акції в обласному центрі Волині –розповіла, що в Україні організацією масового прибирання займається молодіжний рух «Let's Do It! Ukraine», який і координував дії в усіх областях та містах країни. У більшості з них захід відбувся на декілька днів раніше, ніж у Луцьку, а саме 19 вересня, коли і відзначають Всесвітній день прибирання.Однак, зважаючи на певні обставини, зумовлені карантинними обмеженнями, лучанам знадобилося трішки більше часу на підготовку, тому вирішили, що тут влаштують акцію у четвер, 24 вересня.«В червні після такого суворого карантину ми виходили на толоку «Чисто літо», встигли прибрати далеко не все, залишилися деякі локації, де варто було б доприбирати. Хочемо зробити Луцьк чистішим до осінньо-зимового періоду. На заклик відгукнулося дуже багато активних небайдужих мешканців», – ділиться Євгенія Ткаченко.Нинішній захід влаштувала активна громадськість спільно із департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Загалом у місті обрали 5 найбільш проблемних локацій: міст через річку Стир на вулиці Шевченка, територію поруч із Луцьким міським молодіжним центром на вулиці Глушець, міст над річкою Сапалаївка, поблизу клубу «Біля Тура», Луцький ботанічний сад та парк за РАЦСом.побувало на прибиранні у Луцькому ботанічному саду, що у мікрорайоні ДПЗ поблизу житлового комплексу «Супернова» та поспілкувалося із активістами, які долучилися до осінньої толоки.Координувала ініціативну групу активістів там керівниця відділу продажів та маркетингу будівельної компанії «Інвестор»Каже, що у зв’язку із карантинними обмеженнями масштабну акцію зібрати не було можливості, однак просто сидіти, склавши руки – теж не варіант, тому зібрали ініціативних активістів, які зголосилися допомогли розчистити принаймні якийсь клаптик території парку.«Мешканці ЖК «Супернова» нам часто говорять, що хотіли б, аби у саду поруч із їхнім домом було більш комфортно. Ми теж тільки за, тому вже кілька разів тут допомагали прибирати. Наразі комплексно не можемо вирішити питання із забрудненням, адже ця територія має власника, відповідно, максимум, що ми можемо зробити – допомогти із її прибиранням. До нас завжди долучаються і мешканці житлового комплексу». Вона зазначила, що у підготовці до толоки дуже допомогла керівниця відділу сім’ї та молоді ЛуцькрадиПеред початком робіт координаторка провела активістам невеликий інструктаж, розповіла про територію, із якої варто було почати та роздала рукавички з мішками.На толоку у ботанічному саду зібралося трохи більше десяти активістів. Здебільшого – мешканці мікрорайону і студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, які вирішили на власному прикладі показати, що молодь уміє і хоче жити у чистому місті.Усі одягнули засоби захисту, узяли мішки для сміття і розійшлися територією. Почали прибирання із відкритої галявини при в’їзді, але дуже скоро розсіялися хащами, де й визбирували «трофеї». Кажуть, чого тільки не траплялося, але кожен «набив» сміттям перший повний мішок вже менше, аніж за 20 хвилин.– також студентки ВНУ імені Лесі Українки. Дівчата кажуть, що в деканаті повідомили про ініціативу і шукали охочих долучитися до акції із прибирання території. Вони відразу ж відгукнулися, адже вважають, що повинні спробувати навчити своїх однолітків берегти довкілля або, принаймні, лишати у тому ж стані, в якому парк чи сквер був до їхніх посиденьок.За менш ніж 10 хвилин роботи дівчата разом зібрали цілий мішок різного сміття: пляшки, презервативи, обгортки…Керівник компанії «Бетон Брук Сервіс», який теж прийшов на толоку, каже, що підтримує такі акції, адже це поліпшує стан парків і скверів. «Завжди намагаюся брати участь у таких акціях. Переконаний, що роботи тут не на день і не на два, адже загалом парк займає близько 25-ти гектарів. Тож розчищенням парку варто буде займатися і далі», - зауважив він.«Усі повинні турбуватися проблемами довкілля», – переконана лучанка, яка мешкає поруч із парком – на вулиці Ковельській. «Моя дитина на вулиці Потебні відвідувала боксерський клуб, коли був менший, то я забирала сина і ми могли часом прогулятися тут у парку, тому сьогодні допомагаю із прибиранням на цій локації. Діти – наше майбутнє, усе це – наше майбутнє», – каже Наталія Винарська.Бізнесмен та мешканець ЖК «Супернова»розповів, що теж захотів допомогти мікрорайону, де і сам мешкає, адже парк – мав би бути окрасою, а натомість фактично «потопає у смітті».«Ми хочемо, аби це місце було чистим і охайним, тут же наші діти і не тільки гуляють. Ми лише почали прибирання, але мішок сміття вже повний, переважно підбираю пляшки», – каже, що одна із найбільших проблем цього мікрорайону – саме деякі місцеві мешканці, які люблять відпочивати на природі не зовсім культурно: «Розпивають алкоголь, лишають тару, лежать шприци і саморобні «бонги», – показує вже майже повний мішок і каже, що роботи тут ще багато, але, зізнається, що дуже приємний той факт, що до толоки долучилося багато молоді, отже – не все ще втрачено.«Акція дуже важлива для нашого міста», – переконана директорка департаменту соцполітики Луцької міської ради, яка свою обідню перерву також вирішила провести з користю.«У цьому мікрорайоні є філія нашого департаменту, я вважаю, що це мій обов’язок долучитися і допомогти. Багато діток гуляють у цьому парку, вони не повинні бачити такий безлад. Важливо, аби хтось підтримував чистоту і дбав про мешканців міста. На жаль, свідомість багатьох людей не на стільки висока, аби зрозуміти, що не потрібно смітити у тих місцях, де відпочиваєш, засмітити завжди легше, аніж прибрати потім», – каже Вікторія Майборода.Більше із толоки у ботанічному саду поруч із житловим комплексом «Супернова» – у фоторепортажіЗагалом цього дня до прибирання на усіх локаціях долучились майже 100 активістів, які вболівають за долю Луцька, його екологічний стан та безпеку.