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У Нововолинську водій на швидкості влетів у карантинний пост: чоловіка судитимуть

У Нововолинську водій на швидкості влетів у карантинний пост: чоловіка судитимуть
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 27-річним мешканцем Володимира-Волинського правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, подія, яка трапилася увечері 7 травня 2020 року в Нововолинську, мала неабиякий резонанс.

Нетверезий чоловік за кермом автомобіля Audi A4, перевищивши швидкість, в'їхав у бетонний блок карантинного контрольно-пропускного пункту Національної поліції України на вулиці Луцькій.

Авто відкинуло на зустрічну смугу руху, де воно зіткнулося ще з одним бетонним блоком.

21-річний пасажир автомобіля унаслідок зіткнень отримав численні травми.

Водія очікує лава підсудних.

До слова, за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, санкцією ч. 2 ст. 286 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.






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Теги: карантинний пост, бетонний блок, аварія, Нововолинськ
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