На Волині судили горе-матір двох дітей





Про це йдеться в постанові суду від 14 вересня 2020 року,



28 серпня 2020 року жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання своїх неповнолітніх дітей. Виявили, що в будинку антисанітарія, відсутні продукти харчування, діти недоглянуті.



В судовому засіданні жінка пояснила, що дійсно не встигла прибрати в кімнаті та в кухні, однак продукти харчування в будинку були, діти навчаються добре, зошити та рюкзак для школи діти мають. Обіцяє провести ремонтні роботи в кімнаті. Просить суворо не карати, оскільки вона не ухиляється від виховання дітей.



Таким чином мати ухилилася від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання своїх неповнолітніх дітей, тобто вчинила правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу.



Обставина, що пом’якшує відповідальність особи – щире розкаяння винної.



Суд врахував характер вчиненого правопорушення. Докази, які додані до протоколу, які підтверджують лише факт того, що в будинку не було прибрано, зошити та рюкзак для навчання дітей, як зафіксовано в акті обстеження, є.



Порушниця, яка не працює, вперше притягується до адміністративної відповідальності, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Суд вирішив звільнити її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили жительку Старовижівського району, яка ухилялася від виконання батьківських обов’язків.Про це йдеться в постанові суду від 14 вересня 2020 року, пише "Район.in.ua".28 серпня 2020 року жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання своїх неповнолітніх дітей. Виявили, що в будинку антисанітарія, відсутні продукти харчування, діти недоглянуті.В судовому засіданні жінка пояснила, що дійсно не встигла прибрати в кімнаті та в кухні, однак продукти харчування в будинку були, діти навчаються добре, зошити та рюкзак для школи діти мають. Обіцяє провести ремонтні роботи в кімнаті. Просить суворо не карати, оскільки вона не ухиляється від виховання дітей.Таким чином мати ухилилася від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання своїх неповнолітніх дітей, тобто вчинила правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу.Обставина, що пом’якшує відповідальність особи – щире розкаяння винної.Суд врахував характер вчиненого правопорушення. Докази, які додані до протоколу, які підтверджують лише факт того, що в будинку не було прибрано, зошити та рюкзак для навчання дітей, як зафіксовано в акті обстеження, є.Порушниця, яка не працює, вперше притягується до адміністративної відповідальності, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Суд вирішив звільнити її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

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