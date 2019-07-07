У Львові керівника молодіжного табору підозрюють у розбещуванні та зґвалтуванні малолітніх дівчат





Про це



Як встановили правоохоронці, 46-річний львів’янин причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років.



Зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи, спільно із співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області. Ним виявися 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.



«Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів», - зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.



Сьогодні, 24 вересня, слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.



Досудове розслідування триває.

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