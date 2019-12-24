Жителя Луцька, який грабував жінок у Львові, заарештували
Сьогодні, 14:47
Жителя Луцька, який грабував жінок у Франківському районі Львова, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Львівській області.
Встановили, що 27-річний житель Луцька, який притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, належних висновків не зробив та знову вчинив злочин.
Так, на початку червня по вул.Науковій зловмисник зірвав з шиї 35-річної жінки золотий ланцюжок, а наприкінці місяця застосував насильство до ще однієї жертви та відібрав золоту прикрасу у 40-річної жінки на вул. Володимира Великого.
Нажите неправомірним шляхом чоловік здавав у ломбард.
Після скоєного зловмисник переховувався від слідства і був оголошений у розшук, проте його місцеперебування встановили оперативники ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.
За принципової позиції прокурорів Львівської місцевої прокуратури №3 фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.
За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Львівській області.
Встановили, що 27-річний житель Луцька, який притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, належних висновків не зробив та знову вчинив злочин.
Так, на початку червня по вул.Науковій зловмисник зірвав з шиї 35-річної жінки золотий ланцюжок, а наприкінці місяця застосував насильство до ще однієї жертви та відібрав золоту прикрасу у 40-річної жінки на вул. Володимира Великого.
Нажите неправомірним шляхом чоловік здавав у ломбард.
Після скоєного зловмисник переховувався від слідства і був оголошений у розшук, проте його місцеперебування встановили оперативники ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.
За принципової позиції прокурорів Львівської місцевої прокуратури №3 фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.
За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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