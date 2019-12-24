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Жителя Луцька, який грабував жінок у Львові, заарештували

Жителя Луцька, який грабував жінок у Львові, заарештували
Жителя Луцька, який грабував жінок у Франківському районі Львова, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Львівській області.

Встановили, що 27-річний житель Луцька, який притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, належних висновків не зробив та знову вчинив злочин.

Так, на початку червня по вул.Науковій зловмисник зірвав з шиї 35-річної жінки золотий ланцюжок, а наприкінці місяця застосував насильство до ще однієї жертви та відібрав золоту прикрасу у 40-річної жінки на вул. Володимира Великого.

Нажите неправомірним шляхом чоловік здавав у ломбард.

Після скоєного зловмисник переховувався від слідства і був оголошений у розшук, проте його місцеперебування встановили оперативники ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

За принципової позиції прокурорів Львівської місцевої прокуратури №3 фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: прокуратура, грабіж, ЛЬів, житель Луцька
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