Гроші замість «бейбі-боксів»: у яких магазинах на Волині можна буде розрахуватися спецкарткою





Окрім того, витратити гарантовані державою 5 тисяч гривень можна тільки у певних магазинах, які вже підписали відповідні договори. У більшості міст та сіл України, однак, ще немає сертифікованих державою точок продажів товарів для дітей. А тому породіллям доведеться чекати, поки такі з'являться, або замовляти необхідне в інтернет-магазинах, - пише



"Проблем отримати компенсацію немає. Механізм такий: приходить особа, яка народила, або чоловік з документами, заповнює заяву, подає довідку, що не отримували "пакунок малюка" безпосередньо у натуральній формі. Крім того, необхідно оформити у "ПриватБанку" картку спеціально для "пакунку малюка".



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Кошти приходять на цю картку після того, як людина подає заяву нам. Витратити їх можна у мережах магазинів, які будуть визначені на сайті Мінсоцполітики. Частково вони вже є, але остаточного списку ще не має. Витратити можна лише на товари для дітей та на товари для породіллі", – розповідає директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода.



На питання, де у Луцьку можна реалізувати гроші для дитини, відповіді журналісти видання "Конкурент" не отримали. Вікторія Майборода каже, що батькам необхідно слідкувати за інформацією профільного міністерства, яка оновлюється ледь не щодня, і шукати серед списку свої населені пункти.



Відстежити магазини можна на спеціальній онлайн-платформі "Пакунок малюка". Тут зареєстровані 139 закладів торгівлі з усієї України, у тому числі інтернет-магазини. Більшість адрес – із Києва або Київської області. За даними станом на 13:50 24 вересня 2020 року жодного магазину, зареєстрованого у Луцьку, не було. На території Волинської області є магазини у Локачах ("Сонечко"), Рожищі ("Барвінок") та Маневичах ("Росинка"). Однак, за даними сайту, у них ще не можна розрахуватися карткою "пакунок малюка".



Тим часом у Міністерстві знову пропонують дати батькам можливість отримувати "пакунки" безпосередньо у пологовому – зі стандартним набором речей, які раніше затверджувала держава. Таким чином батьки матимуть вибір: отримати гроші і самостійно витратити їх на все необхідне, чи отримати готовий набір від держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Отримати одноразову допомогу при народженні дитини в Україні за державною програмою "Пакунок малюка" стало дещо складніше. Якщо на початку коробку з усім необхідним для немовляти батькам видавали просто в пологовому, зараз для цього потрібно оформляти карту у банку і приносити копії документів у центри надання адміністративних послуг.Окрім того, витратити гарантовані державою 5 тисяч гривень можна тільки у певних магазинах, які вже підписали відповідні договори. У більшості міст та сіл України, однак, ще немає сертифікованих державою точок продажів товарів для дітей. А тому породіллям доведеться чекати, поки такі з'являться, або замовляти необхідне в інтернет-магазинах, - пише ІА "Конкурент". "Проблем отримати компенсацію немає. Механізм такий: приходить особа, яка народила, або чоловік з документами, заповнює заяву, подає довідку, що не отримували "пакунок малюка" безпосередньо у натуральній формі. Крім того, необхідно оформити у "ПриватБанку" картку спеціально для "пакунку малюка".Кошти приходять на цю картку після того, як людина подає заяву нам. Витратити їх можна у мережах магазинів, які будуть визначені на сайті Мінсоцполітики. Частково вони вже є, але остаточного списку ще не має. Витратити можна лише на товари для дітей та на товари для породіллі", – розповідає директорка департаменту соціальної політики Луцької міської радиНа питання, де у Луцьку можна реалізувати гроші для дитини, відповіді журналісти видання "Конкурент" не отримали. Вікторія Майборода каже, що батькам необхідно слідкувати за інформацією профільного міністерства, яка оновлюється ледь не щодня, і шукати серед списку свої населені пункти.Відстежити магазини можна на спеціальній онлайн-платформі "Пакунок малюка". Тут зареєстровані 139 закладів торгівлі з усієї України, у тому числі інтернет-магазини. Більшість адрес – із Києва або Київської області. За даними станом на 13:50 24 вересня 2020 року жодного магазину, зареєстрованого у Луцьку, не було. На території Волинської області є магазини у Локачах ("Сонечко"), Рожищі ("Барвінок") та Маневичах ("Росинка"). Однак, за даними сайту, у них ще не можна розрахуватися карткою "пакунок малюка".Тим часом у Міністерстві знову пропонують дати батькам можливість отримувати "пакунки" безпосередньо у пологовому – зі стандартним набором речей, які раніше затверджувала держава. Таким чином батьки матимуть вибір: отримати гроші і самостійно витратити їх на все необхідне, чи отримати готовий набір від держави.

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