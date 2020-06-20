В лікарні помер військовий, у якого в червні поцілив російський снайпер

Костянтин Оверко.



Про це повідомляє 503-ій батальйон морської піхоти у Facebook.



"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.



У батальйоні принесли співчуття всім рідним і близьким

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 вересня в лікарні після понад 30 операцій помер поранений російським снайпером морський піхотинецьПро це повідомляє 503-ій батальйон морської піхоти у Facebook."Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.У батальйоні принесли співчуття всім рідним і близьким

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