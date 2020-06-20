В лікарні помер військовий, у якого в червні поцілив російський снайпер
Сьогодні, 16:11
24 вересня в лікарні після понад 30 операцій помер поранений російським снайпером морський піхотинець Костянтин Оверко.
Про це повідомляє 503-ій батальйон морської піхоти у Facebook.
"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.
У батальйоні принесли співчуття всім рідним і близьким
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Про це повідомляє 503-ій батальйон морської піхоти у Facebook.
"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.
У батальйоні принесли співчуття всім рідним і близьким
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