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Українець попався на контрабанді людського волосся, яке він хотів провезти до Польщі

Українець попався на контрабанді людського волосся, яке він хотів провезти до Польщі
Нетипову контрабанду виявили в пункті пропуску в Медиці в мікроавтобусі, який їхав до Польщі.

Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт митно-податкової служби Підкарпатського воєводства, під час огляду в бусі знайшли...5 кг людського волосся. Водій не повідомив про його перевезення й не заплатив митний збір.

Волосся різної довжини (від 40 до 70 см) та кольору знаходилося в картонній коробці, схованій серед іншого багажу. Його ринкова вартість оцінюється в понад 22 тисячі злотих.

22-річного громадянина України, водія буса, звинуватили в спробі контрабанди людського волосся та відкрили провадження за цим фактом. Чоловіка також покарали штрафом у розмірі 2 тис зл.

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Теги: Польща, контрабанда, волосся
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