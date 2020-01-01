Українець попався на контрабанді людського волосся, яке він хотів провезти до Польщі
Сьогодні, 16:25
Нетипову контрабанду виявили в пункті пропуску в Медиці в мікроавтобусі, який їхав до Польщі.
Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт митно-податкової служби Підкарпатського воєводства, під час огляду в бусі знайшли...5 кг людського волосся. Водій не повідомив про його перевезення й не заплатив митний збір.
Волосся різної довжини (від 40 до 70 см) та кольору знаходилося в картонній коробці, схованій серед іншого багажу. Його ринкова вартість оцінюється в понад 22 тисячі злотих.
22-річного громадянина України, водія буса, звинуватили в спробі контрабанди людського волосся та відкрили провадження за цим фактом. Чоловіка також покарали штрафом у розмірі 2 тис зл.
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Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт митно-податкової служби Підкарпатського воєводства, під час огляду в бусі знайшли...5 кг людського волосся. Водій не повідомив про його перевезення й не заплатив митний збір.
Волосся різної довжини (від 40 до 70 см) та кольору знаходилося в картонній коробці, схованій серед іншого багажу. Його ринкова вартість оцінюється в понад 22 тисячі злотих.
22-річного громадянина України, водія буса, звинуватили в спробі контрабанди людського волосся та відкрили провадження за цим фактом. Чоловіка також покарали штрафом у розмірі 2 тис зл.
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