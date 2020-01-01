У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*
Сьогодні, 16:35
У ТРЦ «ПортCity» триває виставка робіт художниці Наталки Юхимчук.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
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Молода художниця – нова учасниця конкурсу мистецтв, яка представила роботи у стилях декоративний живопис/графіка.
Тема виставки: «РИБКО-ПОРТ, СІТІ ЗАЙЧИКІВ»
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Насолодитися роботами Наталки Юхимчук Ви зможете щодня з 10:00 до 22:00.
Виставка працюватиме із 18.09. по 02.10.
на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity. Вхід вільний.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
Молода художниця – нова учасниця конкурсу мистецтв, яка представила роботи у стилях декоративний живопис/графіка.
Тема виставки: «РИБКО-ПОРТ, СІТІ ЗАЙЧИКІВ»
⠀
Насолодитися роботами Наталки Юхимчук Ви зможете щодня з 10:00 до 22:00.
Виставка працюватиме із 18.09. по 02.10.
на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity. Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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