вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*
У ТРЦ «ПортCity» триває виставка робіт художниці Наталки Юхимчук.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Молода художниця – нова учасниця конкурсу мистецтв, яка представила роботи у стилях декоративний живопис/графіка.

Тема виставки: «РИБКО-ПОРТ, СІТІ ЗАЙЧИКІВ»

Насолодитися роботами Наталки Юхимчук Ви зможете щодня з 10:00 до 22:00.

Виставка працюватиме із 18.09. по 02.10.

на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity. Вхід вільний.

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:53
ЗНО-2020: опублікували рейтинг шкіл Волині за результатами тестування
Сьогодні, 16:48
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*
Сьогодні, 16:35
Українець попався на контрабанді людського волосся, яке він хотів провезти до Польщі
Сьогодні, 16:25
В лікарні помер військовий, у якого в червні поцілив російський снайпер
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа* У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*
29 липень, 10:15
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку* У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
Сьогодні, 12:20
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень* Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
23 вересень, 16:56
Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію* Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію*
23 вересень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подія дня: у Луцьку покажуть ексклюзивне кіно*
Сьогодні, 17:32
 0
Експравоохоронці у складі банди викрадали елітні автівки і розбирали їх на запчастини у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:19
 0
«Фронтера» для дорослих: у Луцьку відбудеться два заходи з грифом «18+»
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:53
 0
ЗНО-2020: опублікували рейтинг шкіл Волині за результатами тестування
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8