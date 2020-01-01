У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*

Наталки Юхимчук.



Про це повідомляє адміністрація закладу.

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Молода художниця – нова учасниця конкурсу мистецтв, яка представила роботи у стилях декоративний живопис/графіка.



Тема виставки: «РИБКО-ПОРТ, СІТІ ЗАЙЧИКІВ»

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Насолодитися роботами Наталки Юхимчук Ви зможете щодня з 10:00 до 22:00.



Виставка працюватиме із 18.09. по 02.10.



на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity. Вхід вільний.





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