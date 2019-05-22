Подія дня: у Луцьку покажуть ексклюзивне кіно*





Про це повідомляє пресслужба розважального центру «Промінь».



Акціонізм, відеоарт, ленд-арт, інсталяції та перформанси — роботи Бенксі вже давно стали чимось більшим, ніж просто малюнками на стінах. Їх обговорюють, а критики постійно сперечаються, чого в них все ж більше — політичного маніфесту або стріт-арту. Дотепер немає 100% упевненості в тому, хто саме ховається за маскою мавпи та чорним худі, хоча версій на цю тему існує чимало. За однією з них, це Роберт Дель Ная з Massive Attack, за іншою — група різних художників.



Трейлер



Квитки доступні за посиланням



Увага: лише один день та один сеанс.

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