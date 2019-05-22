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Подія дня: у Луцьку покажуть ексклюзивне кіно*

Подія дня: у Луцьку покажуть ексклюзивне кіно*
Кінотеатр Multiplex пропонує поринути у світ андеграунду разом з фільмом «Бенксі: мистецтво поза законом». Покази відбудуться 24 та 25 вересня о 19:30. Мова художників сучасного мистецтва зрозуміла 1% людей, мова Бенксі — 100%.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру «Промінь».

Акціонізм, відеоарт, ленд-арт, інсталяції та перформанси — роботи Бенксі вже давно стали чимось більшим, ніж просто малюнками на стінах. Їх обговорюють, а критики постійно сперечаються, чого в них все ж більше — політичного маніфесту або стріт-арту. Дотепер немає 100% упевненості в тому, хто саме ховається за маскою мавпи та чорним худі, хоча версій на цю тему існує чимало. За однією з них, це Роберт Дель Ная з Massive Attack, за іншою — група різних художників.

Трейлер

Квитки доступні за посиланням https://multiplex.ua/movie/353793

Увага: лише один день та один сеанс.

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Теги: Промінь, кінотеатр, Луцьк, Multiplex
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