«Фронтера» для дорослих: у Луцьку відбудеться два заходи з грифом «18+»

Цьогоріч фестивалю «Фронтера» з «мандрівного» фестивалю різними локаціями Луцька перейшов у формат стаціонарних (1 день - 1 локація), однак у п’ятницю та неділю заключний захід таки відбуватимуться у іншому місці. Більше того, 2 та 3 жовтня на вечірню подію зможуть потрапити лише повнолітні.Про це повідомляють організатори заходу.Цьогоріч фестиваль «Фронтера» один з небагатьох в Україні, який відбудеться переважно у офлайн, тобто живому, режимі. Щоправда кількість глядачів буде суттєво обмеженою, також передбачена попередня реєстрація й будуть дотримані усі рекомендації МОЗ щодо проведення культурних подій. Проте організатори намагалися урізноманітнити програму, або лучани знайшли захід, на який безумовно хотілося б піти.Саме так з’явилося дві зустрічі, на які запрошують лише повнолітніх. Зокрема, у п’ятницю, 2 жовтня, в перший день фестивалю, у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9) відбудеться запальна поетична вечірка за участіта. Поезія авторів – іронічна, часом занадто відверта й оголена та «без цензури». Лучани вже мали нагоду чути Артема Полежаку зі сцени «Фронтери», а Дмитро Лазуткін виступить на фестивалі вперше.Весною в Артема Полежаки вийшла книга «Люди у пошуках щастя» видавництва «Люта Справа», дещо з нового почуємо на віршопаті. Порадує ексклюзивом й Дмитро Лазуткін.Суботній фестивальний день в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1) закриватимез презентацію нового роману «МУР». Сам автор жартує, що від нього очікували великий філософський твір, а за період карантину він створив та видав «МУР» («Малий український роман»). Трішки жартів, еротики та відвертих розмов під маленькою палітуркою. Головний герой книги – молодий поет, який вирішив змінити стиль життя та одружитися. Почути історію написання книги та уривки в авторському читанні можна буде 3 жовтня.Детальну програму організатори оприлюднять незабаром на своїх сторінках у соціальних мережах.