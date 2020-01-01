У 20-річного юнака виявили метастази у легенях: хлопець благає допомогти врятувати життя
Сьогодні, 18:05
20-річний уродженець міста Курахово Донецької області Семен Цикорський, який завершив навчання у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій та мешкає разом із дружиною у Луцьку, бореться зі страшною хворобою – синовіальною саркомою м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії.
Діагноз Семену поставили ще у 2018 році, однак у квітні 2020-го юнаку вдалось увійти в ремісію, на жаль, жахіття у житті хлопця розпочалися знову, коли під час обстеження лікарі виявили метастази у легенях.
Учора, 23 вересня, Семен Цикорський пройшов комп’ютерну тамографію, стан погіршився. Метастази збільшились на 2 мм, при попередньому обстеженні кт було у лівій легені – 10*9 стало 12*10мм в правій було 5мм стало 7мм.
«Мене переводять на таблетовану хімію, коштує вона 30 тисяч на місяць, треба пити 3 місяці, а це 90 тисяч», – розповідає хлопець, який з усіх сил хапається за життя і просить небайдужих допомогти йому, адже сам не зможе осягнути такого дорогого лікування.
Станом на сьогодні Семен пройшов уже 8 хімій, 3 із них – нові, які призначили йому в Київському інституті раку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У двадцятирічного юнака, який поборов рак, стався рецидив: хлопець благає про допомогу.
Реквізити для допомоги:
Приват Банк- 5168 7573 9485 5334
Альфа Банк- 4102 3212 5045 4831
Ощадбанк - 5167 4901 4461 0962
Monobank - 4441 1144 2143 2913
Отримувач - Цикорський Семен Станіславович.
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Діагноз Семену поставили ще у 2018 році, однак у квітні 2020-го юнаку вдалось увійти в ремісію, на жаль, жахіття у житті хлопця розпочалися знову, коли під час обстеження лікарі виявили метастази у легенях.
Учора, 23 вересня, Семен Цикорський пройшов комп’ютерну тамографію, стан погіршився. Метастази збільшились на 2 мм, при попередньому обстеженні кт було у лівій легені – 10*9 стало 12*10мм в правій було 5мм стало 7мм.
«Мене переводять на таблетовану хімію, коштує вона 30 тисяч на місяць, треба пити 3 місяці, а це 90 тисяч», – розповідає хлопець, який з усіх сил хапається за життя і просить небайдужих допомогти йому, адже сам не зможе осягнути такого дорогого лікування.
Станом на сьогодні Семен пройшов уже 8 хімій, 3 із них – нові, які призначили йому в Київському інституті раку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У двадцятирічного юнака, який поборов рак, стався рецидив: хлопець благає про допомогу.
Реквізити для допомоги:
Приват Банк- 5168 7573 9485 5334
Альфа Банк- 4102 3212 5045 4831
Ощадбанк - 5167 4901 4461 0962
Monobank - 4441 1144 2143 2913
Отримувач - Цикорський Семен Станіславович.
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