У 20-річного юнака виявили метастази у легенях: хлопець благає допомогти врятувати життя

20-річний уродженець міста Курахово Донецької області, який завершив навчання у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій та мешкає разом із дружиною у Луцьку, бореться зі страшною хворобою – синовіальною саркомою м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії.Діагноз Семену поставили ще у 2018 році, однак у квітні 2020-го юнаку вдалось увійти в ремісію, на жаль, жахіття у житті хлопця розпочалися знову, коли під час обстеження лікарі виявили метастази у легенях.Учора, 23 вересня, Семен Цикорський пройшов комп’ютерну тамографію, стан погіршився. Метастази збільшились на 2 мм, при попередньому обстеженні кт було у лівій легені – 10*9 стало 12*10мм в правій було 5мм стало 7мм.«Мене переводять на таблетовану хімію, коштує вона 30 тисяч на місяць, треба пити 3 місяці, а це 90 тисяч», – розповідає хлопець, який з усіх сил хапається за життя і просить небайдужих допомогти йому, адже сам не зможе осягнути такого дорогого лікування.Станом на сьогодні Семен пройшов уже 8 хімій, 3 із них – нові, які призначили йому в Київському інституті раку.