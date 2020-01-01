У Мінфіні повідомили, як перевірять тих, кому видаватимуть субсидію. ВІДЕО





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Господарі Шарика, якого минулого року депутат радив продати, якщо немає чим сплатити за комуналку, цього року намагаються знову переоформити субсидію. Оформлювати допомогу у Кропивницькому віднедавна стало приємніше. Цього тижня тут запрацював новий офіс, назвали його «прозорим» і витратили на його зведення понад 70 мільйонів гривень. У таких умовах фахівчиня приймає перевірятиме кандидатів на отримання допомоги від держави

документи на субсидію. Через карантин для більшості цю допомогу переоформлюють автоматично. В офіс приходять хіба ті, у кого відбулися майнові чи інші зміни, але усіх все-одно перевірять.



У різні часи субсидіантів на чесність перевіряли по-різному. Спочатку людям рекомендували телефонувати на гарячу лінію і розказувати про сусідів, які дурять державу. Далі запустили реєстр отримувачів субсидій. І ось тут усі побачили, що на допомогу з оплати комуналки претендують навіть мешканці елітних новобудов. У столичних висотках над Дніпром, субсидію оформили стільки, що аж у міністерстві соцполітики зацікавилися - хто ж там так бідує. І вивели портрет субсидіанта, що живе в новобудові, у квартирі за декілька мільйонів.



«Профайл отримача субсидії – це були матері, що знаходилися у декретній відпустці, у них доходів як таких немає, і чоловіків не було. У паспорті є, але вони не зареєстровані на цій площі», - розповідають у відомстві.



Тепер субсидіантів верифікують. Дані отримувача допомоги завантажують на спеціальну платформу, де є доступ до різних реєстрів, і перевіряють, що людина купила, отримала і де мандрувала. І поки шукають чи немає порушень - людина отримує допомогу. Яку потім змусять повернути, якщо порушення таки знайдуть. Але з нового року усе буде по-новому, анонсують у Міністерстві фінансів.



«З 1 січня запустимо превентивну верифікація – це унеможливить ще на етапі призначення допомоги призначити допомогу людям, які вже десь мають таку допомогу», - кажуть у Мінфіні.



Скількох людей відсіють ще до призначення допомоги та скільки вдасться зекономити державних грошей - поки що не прогнозують. Не знають, чи не відмовлять їм у субсидії й господарі Шарика. Щоправда, собача знаменитість уже дала свої результати. Родині пенсіонерів благодійники купили новий котел. Тепер споживання газу буде меншим, а суми в платіжці - нижчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві фінансів анонсують, що вже з нового року усі, хто ще тільки претендуватиме на бодай якусь допомогу від держави, проходитимуть попередню перевірку.Про це йдеться в ТСН.16.45.Господарі Шарика, якого минулого року депутат радив продати, якщо немає чим сплатити за комуналку, цього року намагаються знову переоформити субсидію. Оформлювати допомогу у Кропивницькому віднедавна стало приємніше. Цього тижня тут запрацював новий офіс, назвали його «прозорим» і витратили на його зведення понад 70 мільйонів гривень. У таких умовах фахівчиня приймає перевірятиме кандидатів на отримання допомоги від державидокументи на субсидію. Через карантин для більшості цю допомогу переоформлюють автоматично. В офіс приходять хіба ті, у кого відбулися майнові чи інші зміни, але усіх все-одно перевірять.У різні часи субсидіантів на чесність перевіряли по-різному. Спочатку людям рекомендували телефонувати на гарячу лінію і розказувати про сусідів, які дурять державу. Далі запустили реєстр отримувачів субсидій. І ось тут усі побачили, що на допомогу з оплати комуналки претендують навіть мешканці елітних новобудов. У столичних висотках над Дніпром, субсидію оформили стільки, що аж у міністерстві соцполітики зацікавилися - хто ж там так бідує. І вивели портрет субсидіанта, що живе в новобудові, у квартирі за декілька мільйонів.«Профайл отримача субсидії – це були матері, що знаходилися у декретній відпустці, у них доходів як таких немає, і чоловіків не було. У паспорті є, але вони не зареєстровані на цій площі», - розповідають у відомстві.Тепер субсидіантів верифікують. Дані отримувача допомоги завантажують на спеціальну платформу, де є доступ до різних реєстрів, і перевіряють, що людина купила, отримала і де мандрувала. І поки шукають чи немає порушень - людина отримує допомогу. Яку потім змусять повернути, якщо порушення таки знайдуть. Але з нового року усе буде по-новому, анонсують у Міністерстві фінансів.«З 1 січня запустимо превентивну верифікація – це унеможливить ще на етапі призначення допомоги призначити допомогу людям, які вже десь мають таку допомогу», - кажуть у Мінфіні.Скількох людей відсіють ще до призначення допомоги та скільки вдасться зекономити державних грошей - поки що не прогнозують. Не знають, чи не відмовлять їм у субсидії й господарі Шарика. Щоправда, собача знаменитість уже дала свої результати. Родині пенсіонерів благодійники купили новий котел. Тепер споживання газу буде меншим, а суми в платіжці - нижчі.

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