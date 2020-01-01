У Луцьку «на гарячому» затримали закладчиків наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Волинські правоохоронці викрили та припинили канал надходження і збуту наркотиків.
20-річний киянин та 24-річна мешканка Херсона отримували особливо небезпечні наркотичні речовини в значних розмірах, а потім збували їх через так звані «закладки» на території області, повідомляє сектор комунікації Волині.
Заходи з затримання цієї групи зловмисників провели сьогодні, 24 вересня, працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області разом зі слідчо-оперативною групою Луцького відділу поліції ГУНП в області.
Правопорушників затримали «на гарячому» на вулиці Шевченка, у Луцьку. У їхніх рюкзаках виявили та вилучили поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, схожою на амфетамін вагою понад 100 грамів, поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс вагою понад 100 грамів, поліетиленові пакети та плівки для пакування наркотичних речовин у «закладки», електронні ваги, мобільні телефони тощо.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про затримання фігуранів у порядку ст. 208 КПК України та внесення відомостей в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 ККУ.
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20-річний киянин та 24-річна мешканка Херсона отримували особливо небезпечні наркотичні речовини в значних розмірах, а потім збували їх через так звані «закладки» на території області, повідомляє сектор комунікації Волині.
Заходи з затримання цієї групи зловмисників провели сьогодні, 24 вересня, працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області разом зі слідчо-оперативною групою Луцького відділу поліції ГУНП в області.
Правопорушників затримали «на гарячому» на вулиці Шевченка, у Луцьку. У їхніх рюкзаках виявили та вилучили поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, схожою на амфетамін вагою понад 100 грамів, поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс вагою понад 100 грамів, поліетиленові пакети та плівки для пакування наркотичних речовин у «закладки», електронні ваги, мобільні телефони тощо.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про затримання фігуранів у порядку ст. 208 КПК України та внесення відомостей в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Молодці!!! Дякуємо вам за працю!
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