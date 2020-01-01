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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 25 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 25 вересня
У Волинській області завтра, 25 вересня, очікується мінлива хмарність. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 9-14º, вдень 21-26º.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

У Луцьку у п'ятницю, 25 вересня, прогнозують також мінливу хмарність, без істотних опадів. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-12º, вдень 23-25º..

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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