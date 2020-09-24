У місті на Волині комплексно перероблятимуть сміття





Про це інформують на сайті



Сторони заявили про наміри сприяти здійсненню заходів з переробки ТПВ та небезпечних відходів на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади, які у кінцевому результаті призведуть до екологічно безпечного зберігання, перевезення та утилізації відходів.



У рамках цього меморандуму запланували:



– встановлення на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади мобільної сортувальної установки з переробки ТПВ та небезпечних відходів;



– застосування екологічно-чистих технологій та забезпечення контролю за викидами у навколишнє середовище мобільної сортувальної установки під час її роботи;



– першочергове сортування та переробку сміття, яке знаходиться на полігоні;



– завантаження роботи такої мобільної сортувальної установки шляхом направлення усього обсягу ТПВ та небезпечних відходів, які фактично утворюються на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади;



– створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів;



– затвердження або внесення змін до вже діючої місцевої програми поводження з відходами на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади.



Співпрацю виконавчого комітету Нововолинської міської ради та ТзОВ “Екосфера плюс” направлять на зменшення накопичення твердих побутових відходів на території полігону шляхом його сортування. У подальшому ці продукти планують відправляти на повторну переробку чи використовувати як паливні елементи.



Також, завдяки використанню спеціальних технологій, з органічних відходів виготовлятимуть органічні добрива.



Реальним прикладом ефективності цієї технології є будівництво сміттєпереробного комплексу у м. Іллінці Вінницької області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську підписали Меморандум про співпрацю у сфері комплексної переробки твердих побутових відходів між виконавчим комітетом Нововолинської міської ради та представником ТзОВ “Екосфера плюс”.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради Сторони заявили про наміри сприяти здійсненню заходів з переробки ТПВ та небезпечних відходів на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади, які у кінцевому результаті призведуть до екологічно безпечного зберігання, перевезення та утилізації відходів.У рамках цього меморандуму запланували:– встановлення на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади мобільної сортувальної установки з переробки ТПВ та небезпечних відходів;– застосування екологічно-чистих технологій та забезпечення контролю за викидами у навколишнє середовище мобільної сортувальної установки під час її роботи;– першочергове сортування та переробку сміття, яке знаходиться на полігоні;– завантаження роботи такої мобільної сортувальної установки шляхом направлення усього обсягу ТПВ та небезпечних відходів, які фактично утворюються на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади;– створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів;– затвердження або внесення змін до вже діючої місцевої програми поводження з відходами на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади.Співпрацю виконавчого комітету Нововолинської міської ради та ТзОВ “Екосфера плюс” направлять на зменшення накопичення твердих побутових відходів на території полігону шляхом його сортування. У подальшому ці продукти планують відправляти на повторну переробку чи використовувати як паливні елементи.Також, завдяки використанню спеціальних технологій, з органічних відходів виготовлятимуть органічні добрива.Реальним прикладом ефективності цієї технології є будівництво сміттєпереробного комплексу у м. Іллінці Вінницької області.

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