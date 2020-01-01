25 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження 25 вересня відзначають директор комунального закладу «Палац культури міста Луцька»(на фото) та керівник Волинського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідівТакож уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського25 вересня іменини відзначають ті, кого назвали Юліанами та Семенами.вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.На Волині цього дня у 1958 році місто Нововолинськ віднесли до міст обласного підпорядкування.У Луцьку 25 вересня 1992 року з нагоди 100-річчя від дня народження математика Михайла Кравчука відкрили меморіальну дошку на приміщенні колишньої гімназії.