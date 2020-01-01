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25 вересня на Волині: гортаючи календар

25 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження 25 вересня відзначають директор комунального закладу «Палац культури міста Луцька» Юрій Войнаровський (на фото) та керівник Волинського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Валерій Шевчук.

Також уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського Олега Герасимюка.

25 вересня іменини відзначають ті, кого назвали Юліанами та Семенами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.

На Волині цього дня у 1958 році місто Нововолинськ віднесли до міст обласного підпорядкування.

У Луцьку 25 вересня 1992 року з нагоди 100-річчя від дня народження математика Михайла Кравчука відкрили меморіальну дошку на приміщенні колишньої гімназії.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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