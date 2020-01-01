У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



На Рівненській неподалік ТЦ «Імідж» зіткнулися Volkswagen Passat та Daewoo. Як повідомив поліцейський у коментарі ІА Волинські Новини, Volkswagen Passat хотів повертати, попередня машина його пропускала, а Daewoo не побачив і в’їхав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.



На місці автопригоди працювали патрульні та швидка. Пасажирку Daewoo госпіталізували, щоб зробити детальне обстеження.





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