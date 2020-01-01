У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 21:13
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два легковики.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.
На Рівненській неподалік ТЦ «Імідж» зіткнулися Volkswagen Passat та Daewoo. Як повідомив поліцейський у коментарі ІА Волинські Новини, Volkswagen Passat хотів повертати, попередня машина його пропускала, а Daewoo не побачив і в’їхав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
На місці автопригоди працювали патрульні та швидка. Пасажирку Daewoo госпіталізували, щоб зробити детальне обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.
На Рівненській неподалік ТЦ «Імідж» зіткнулися Volkswagen Passat та Daewoo. Як повідомив поліцейський у коментарі ІА Волинські Новини, Volkswagen Passat хотів повертати, попередня машина його пропускала, а Daewoo не побачив і в’їхав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
На місці автопригоди працювали патрульні та швидка. Пасажирку Daewoo госпіталізували, щоб зробити детальне обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська школа отримала 5 сучасних телевізорів
Сьогодні, 21:37
У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Назвали основні причини забрудненості повітря у Луцьку
Сьогодні, 20:54