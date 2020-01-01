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У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два легковики.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.

На Рівненській неподалік ТЦ «Імідж» зіткнулися Volkswagen Passat та Daewoo. Як повідомив поліцейський у коментарі ІА Волинські Новини, Volkswagen Passat хотів повертати, попередня машина його пропускала, а Daewoo не побачив і в’їхав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

На місці автопригоди працювали патрульні та швидка. Пасажирку Daewoo госпіталізували, щоб зробити детальне обстеження.

У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики, одну жінку госпіталізували. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненська, поліція
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