Національну поліцію України озброюють електрошокерами





Це сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але на відміну від бойових пістолетів не завдає йому тяжких поранень. Інформують



Поліція почне використовувати перші 200 одиниць TASER X2 у період з вересня по жовтень. Ціна одного тайзера – $2 тис. (56,3 тис. грн. – ред.).



Ці спецзасоби є абсолютно новим інструментом для правоохоронців нашої країни.



"Оснащення наших підрозділів таким інноваційним пристроєм зробить їхню роботу щодо забезпечення громадського порядку набагато ефективнішою", – вважає заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.





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