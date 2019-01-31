Аптеку у Києві оштрафували за фейкові ліки від Covid-19
Сьогодні, 05:31
“Антикоронавірус” – препарат з такою назвою виготовляла одна із київських аптек та продавала нібито як ліки від коронавірусу.
Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає. Про це повідомляють Факти.
Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків.
"Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації", – розповів голова територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
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Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає. Про це повідомляють Факти.
Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків.
"Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації", – розповів голова територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
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