Аптеку у Києві оштрафували за фейкові ліки від Covid-19





Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає. Про це повідомляють



Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків.



"Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації", – розповів голова територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Антикоронавірус” – препарат з такою назвою виготовляла одна із київських аптек та продавала нібито як ліки від коронавірусу.Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає. Про це повідомляють Факти Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків."Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації", – розповів голова територіального відділення АМКУ

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