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Аптеку у Києві оштрафували за фейкові ліки від Covid-19

Аптеку у Києві оштрафували за фейкові ліки від Covid-19
“Антикоронавірус” – препарат з такою назвою виготовляла одна із київських аптек та продавала нібито як ліки від коронавірусу.

Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає. Про це повідомляють Факти.

Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків.

"Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації", – розповів голова територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Аптеку у Києві оштрафували за фейкові ліки від Covid-19

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Теги: ліки, аптека, коронавірус
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