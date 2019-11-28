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Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО

Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО
Для Луцького клінічного полового будинку придбали новий ультрасучасний УЗД апарат MyLab X7.

Про це інформують на сторінці закладу в facebook.

Нове обладнання характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.

"Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився новим ультрасучасним приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу.

Характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями, що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться в дописі.

Апарат оснащений датчиками:
- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;
- датчиком для обстеження молочних залоз;
- щитовидної залози;
- дослідження судин та ін.

"В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб наші пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій", - наголошують у пологовому будинку.

Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО
Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО
Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО
Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО

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Теги: пологовий будинок, УЗД
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