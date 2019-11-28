Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Для Луцького клінічного полового будинку придбали новий ультрасучасний УЗД апарат MyLab X7.
Про це інформують на сторінці закладу в facebook.
Нове обладнання характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.
"Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився новим ультрасучасним приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу.
Характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями, що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться в дописі.
Апарат оснащений датчиками:
- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;
- датчиком для обстеження молочних залоз;
- щитовидної залози;
- дослідження судин та ін.
"В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб наші пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій", - наголошують у пологовому будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці закладу в facebook.
Нове обладнання характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.
"Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився новим ультрасучасним приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу.
Характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями, що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться в дописі.
Апарат оснащений датчиками:
- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;
- датчиком для обстеження молочних залоз;
- щитовидної залози;
- дослідження судин та ін.
"В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб наші пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій", - наголошують у пологовому будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не було спадкоємців: волинській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже 3 мільйони гривень
Сьогодні, 23:30
Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Волинська школа отримала 5 сучасних телевізорів
Сьогодні, 21:37