Для луцького пологового будинку придбали ультрасучасний УЗД апарат. ФОТО





Про це інформують на сторінці закладу в



Нове обладнання характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.



"Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився новим ультрасучасним приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу.



Характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями, що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться в дописі.



Апарат оснащений датчиками:

- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;

- датчиком для обстеження молочних залоз;

- щитовидної залози;

- дослідження судин та ін.



"В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб наші пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій", - наголошують у пологовому будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для Луцького клінічного полового будинку придбали новий ультрасучасний УЗД апарат MyLab X7.Про це інформують на сторінці закладу в facebook Нове обладнання характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями."Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився новим ультрасучасним приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу.Характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями, що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться в дописі.Апарат оснащений датчиками:- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;- датчиком для обстеження молочних залоз;- щитовидної залози;- дослідження судин та ін."В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб наші пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій", - наголошують у пологовому будинку.

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