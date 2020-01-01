Не було спадкоємців: волинській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже 3 мільйони гривень
Сьогодні, 23:30
Старовижівській районний суд задоволив позов Ковельської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Старовижівської селищної ради про передачу земельного паю площею понад 3,9 га й вартістю близько 3 мільйонів гривень територіальній громаді.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори встановили, що селищна рада не вживала заходів задля оформлення права власності на не успадкований ніким після смерті власника земельний пай, що був безхазяйним майном.
Відтак, Ковельська місцева прокуратура домоглася передачі земельної ділянки у власність громади.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори встановили, що селищна рада не вживала заходів задля оформлення права власності на не успадкований ніким після смерті власника земельний пай, що був безхазяйним майном.
Відтак, Ковельська місцева прокуратура домоглася передачі земельної ділянки у власність громади.
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