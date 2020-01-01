У Луцьку відбудеться виставка до Дня захисту тварин





Про це повідомляє



На виставці покажуть матеріали з фондів Волинського краєзнавчого музею та Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.



Відкриття виставки приурочили до Всесвітнього дня захисту тварин (4 жовтня). На ній продемонструють твори народного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття із тваринними мотивами українських авторів, зокрема Андрія Пушкарьова, Володимира Кусика, Софії Пасюк, Анатолія Філозофа та інших.



В експозиції представлять:



- колекцію традиційних вишитих рушників ХХ – ХХІ ст.;

- святкове жіноче вбрання Волині та Волинського Полісся ХХ ст.;

- народні вишиті картини;

- керамічні вироби та скульптуру;

- народні іграшки із соломи, дерева і глини;

- традиційні українські писанки і витинанки;

- сувенірні художні фігури птахів.



Презентація відбудеться 2 жовтня о 14:00. Виставка діятиме впродовж жовтня 2020 – січня 2021 років та буде цікавою не лише для професійних художників, майстрів народного мистецтва, але й для студентів, дітей та усіх зацікавлених народним мистецтвом.



До виставки підготували дві авторські екскурсії з Аліною Андреєвою, молодшою науковою співробітницею науково-експозиційного відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею та Вікторією Семенчук, магістранткою спеціальності «музеєзнавство, пам’яткознавство» Волинського національного університету імені Лесі Українки.



В рамках виставки діятиме музейна майстерня «Пташка», у якій проводитимуть майстер-класи з петриківського розпису, гончарства, аплікації та інші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї відбудеться презентація виставки «Зооморфні мотиви в українському народному мистецтві».Про це повідомляє адміністрація музею На виставці покажуть матеріали з фондів Волинського краєзнавчого музею та Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Відкриття виставки приурочили до Всесвітнього дня захисту тварин (4 жовтня). На ній продемонструють твори народного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття із тваринними мотивами українських авторів, зокремата інших.В експозиції представлять:- колекцію традиційних вишитих рушників ХХ – ХХІ ст.;- святкове жіноче вбрання Волині та Волинського Полісся ХХ ст.;- народні вишиті картини;- керамічні вироби та скульптуру;- народні іграшки із соломи, дерева і глини;- традиційні українські писанки і витинанки;- сувенірні художні фігури птахів.Презентація відбудеться 2 жовтня о 14:00. Виставка діятиме впродовж жовтня 2020 – січня 2021 років та буде цікавою не лише для професійних художників, майстрів народного мистецтва, але й для студентів, дітей та усіх зацікавлених народним мистецтвом.До виставки підготували дві авторські екскурсії з, молодшою науковою співробітницею науково-експозиційного відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею та, магістранткою спеціальності «музеєзнавство, пам’яткознавство» Волинського національного університету імені Лесі Українки.В рамках виставки діятиме музейна майстерня «Пташка», у якій проводитимуть майстер-класи з петриківського розпису, гончарства, аплікації та інші.

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