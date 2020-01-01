У горохівській лікарні можна зробити ІФА-тест на коронавірус





Про це повідомляє пресслужба



«Обладнання дає можливість робити імуноферментний аналіз, за допомогою якого виявляється комплекс «антиген-антитіло», що виробляється, коли організм уражений вірусом. Завдяки цьому ми вже можемо вести більш розгорнуту статистику тих, хто захворів, одужав і набув імунітет до коронавірусної інфекції, вчасно відправляти людей на карантин», – повідомив головний лікар медзакладу Валерій Коба.



З допомогою новопридбаного обладнання горохівські медики вже провели 222 дослідження, з них на наявність імуноглобулінів IgM – 192, IgG – 30. Серед обстежених 202 медичних працівники: IgM виявили у 176, IgG – у 26 пацієнтів. Ще 20 пройшли ІФА-тестування на наявність IgM з метою прискорення діагностування хвороби.



Голова районної ради Тарас Щерблюк, голова райдержадміністрації Сергій Мишленик та Валерій Коба вдячні депутатам районної ради, а також Скобелківської, Холонівської сільських рад, Городищенської ОТГ за розуміння та співпрацю. Адже за кошти з бюджету цих територіальних громад й придбали комплексне обладнання.





Зі слів Валерія Коби, з 22 вересня отримати платну послугу – проведення ІФА на визначення антитіл до коронавірусу в КНП «Горохівська ЦРЛ» можуть усі охочі. Вартість обстеження на наявність і IgM, і IgG – 100 гривень. Планове ІФА-тестування на IgM проводять щовівторка та щочетверга, на IgG – щосереди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівську райлікарню придбали обладнання для визначення імуноферментного аналізу вартістю майже 303 тисячі гривень.Про це повідомляє пресслужба Горохівської РДА «Обладнання дає можливість робити імуноферментний аналіз, за допомогою якого виявляється комплекс «антиген-антитіло», що виробляється, коли організм уражений вірусом. Завдяки цьому ми вже можемо вести більш розгорнуту статистику тих, хто захворів, одужав і набув імунітет до коронавірусної інфекції, вчасно відправляти людей на карантин», – повідомив головний лікар медзакладуЗ допомогою новопридбаного обладнання горохівські медики вже провели 222 дослідження, з них на наявність імуноглобулінів IgM – 192, IgG – 30. Серед обстежених 202 медичних працівники: IgM виявили у 176, IgG – у 26 пацієнтів. Ще 20 пройшли ІФА-тестування на наявність IgM з метою прискорення діагностування хвороби.Голова районної ради, голова райдержадміністраціїта Валерій Коба вдячні депутатам районної ради, а також Скобелківської, Холонівської сільських рад, Городищенської ОТГ за розуміння та співпрацю. Адже за кошти з бюджету цих територіальних громад й придбали комплексне обладнання.Зі слів Валерія Коби, з 22 вересня отримати платну послугу – проведення ІФА на визначення антитіл до коронавірусу в КНП «Горохівська ЦРЛ» можуть усі охочі. Вартість обстеження на наявність і IgM, і IgG – 100 гривень. Планове ІФА-тестування на IgM проводять щовівторка та щочетверга, на IgG – щосереди.

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