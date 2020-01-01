У горохівській лікарні можна зробити ІФА-тест на коронавірус
Сьогодні, 06:12
У Горохівську райлікарню придбали обладнання для визначення імуноферментного аналізу вартістю майже 303 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба Горохівської РДА.
«Обладнання дає можливість робити імуноферментний аналіз, за допомогою якого виявляється комплекс «антиген-антитіло», що виробляється, коли організм уражений вірусом. Завдяки цьому ми вже можемо вести більш розгорнуту статистику тих, хто захворів, одужав і набув імунітет до коронавірусної інфекції, вчасно відправляти людей на карантин», – повідомив головний лікар медзакладу Валерій Коба.
З допомогою новопридбаного обладнання горохівські медики вже провели 222 дослідження, з них на наявність імуноглобулінів IgM – 192, IgG – 30. Серед обстежених 202 медичних працівники: IgM виявили у 176, IgG – у 26 пацієнтів. Ще 20 пройшли ІФА-тестування на наявність IgM з метою прискорення діагностування хвороби.
Голова районної ради Тарас Щерблюк, голова райдержадміністрації Сергій Мишленик та Валерій Коба вдячні депутатам районної ради, а також Скобелківської, Холонівської сільських рад, Городищенської ОТГ за розуміння та співпрацю. Адже за кошти з бюджету цих територіальних громад й придбали комплексне обладнання.
Зі слів Валерія Коби, з 22 вересня отримати платну послугу – проведення ІФА на визначення антитіл до коронавірусу в КНП «Горохівська ЦРЛ» можуть усі охочі. Вартість обстеження на наявність і IgM, і IgG – 100 гривень. Планове ІФА-тестування на IgM проводять щовівторка та щочетверга, на IgG – щосереди.
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Про це повідомляє пресслужба Горохівської РДА.
«Обладнання дає можливість робити імуноферментний аналіз, за допомогою якого виявляється комплекс «антиген-антитіло», що виробляється, коли організм уражений вірусом. Завдяки цьому ми вже можемо вести більш розгорнуту статистику тих, хто захворів, одужав і набув імунітет до коронавірусної інфекції, вчасно відправляти людей на карантин», – повідомив головний лікар медзакладу Валерій Коба.
З допомогою новопридбаного обладнання горохівські медики вже провели 222 дослідження, з них на наявність імуноглобулінів IgM – 192, IgG – 30. Серед обстежених 202 медичних працівники: IgM виявили у 176, IgG – у 26 пацієнтів. Ще 20 пройшли ІФА-тестування на наявність IgM з метою прискорення діагностування хвороби.
Голова районної ради Тарас Щерблюк, голова райдержадміністрації Сергій Мишленик та Валерій Коба вдячні депутатам районної ради, а також Скобелківської, Холонівської сільських рад, Городищенської ОТГ за розуміння та співпрацю. Адже за кошти з бюджету цих територіальних громад й придбали комплексне обладнання.
Зі слів Валерія Коби, з 22 вересня отримати платну послугу – проведення ІФА на визначення антитіл до коронавірусу в КНП «Горохівська ЦРЛ» можуть усі охочі. Вартість обстеження на наявність і IgM, і IgG – 100 гривень. Планове ІФА-тестування на IgM проводять щовівторка та щочетверга, на IgG – щосереди.
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