У Бердичеві блогери катували жертву в прямому ефірі





На лаві підсудних – Сергій Камінський, Артур Сороченко та Володимир Жмур. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі людини, повідомляють



Усі троє винними себе не вважають, бо нібито вони просто актори, а їхній бранець погодився зіграти роль жертви. Проте цей чоловік по-справжньому втратив свідомість, а потім лікарі майже добу приводили його до тями.



На кадрах відео вони у жіночій білизні, перуках, облиті зеленкою б’ють худорлявого чоловіка гумовим шлангом, видирають волосся на голові.



За словами матері потерпілого, ще день таких знущань – і сина вже б не врятували. Його поїли горілкою і щось туди підсипали, тому він нічого не пам’ятає.



Чоловік розповів, що погодився взяти участь в ігровій відеотрансляції, аби заробити грошей. Проте, коли хотів піти, його утримували силою.



У суді адвокат показав розписку, у якій постраждалий відмовляється від своїх звинувачень, бо отримав 20 тис. грн компенсації. Але це не звільняє підозрюваних від кримінальної відповідальності.



Усі троє так званих блогерів пробудуть під арештом найближчі два місяці, а загрожує їм до 5 років за гратами.

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