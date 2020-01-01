На Луганщині розпочали будівництво нового КПВВ





Про це повідомляє



"В місті Щастя, що на Луганщині, триває розбудова додаткового пункту пропуску через лінію розмежування сторін. Рішення про будівництво нового КПВВ прийняли під час зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.



Будівництво додаткового пункту пропуску здійснюватимуть у два етапи. Спочатку облаштують пішохідне сполучення, потім - автомобільне.



До будівництва залучили особовий склад Збройних сил України, Державної прикордонної служби, а також представників військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, робочих Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.



Наразі триває будівництво дорожньої мережі і ремонт мосту через річку Сіверський Донець.



"Уже розчистили майданчик для розгортання сервісної зони. Крім того, на відведену ділянку доставили та встановили три мобільні житлові модулі", - йдеться в повідомленні.



Відкриття нового КПВВ "Щастя" запланували на 10 листопада 2020 року. Очікувана пропускна здатність - 10-15 тис. осіб і 3-5 тис. транспортних засобів на добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луганщині в місті Щастя розпочали будівництво нового пункту пропуску через лінію розмежування.Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил."В місті Щастя, що на Луганщині, триває розбудова додаткового пункту пропуску через лінію розмежування сторін. Рішення про будівництво нового КПВВ прийняли під час зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.Будівництво додаткового пункту пропуску здійснюватимуть у два етапи. Спочатку облаштують пішохідне сполучення, потім - автомобільне.До будівництва залучили особовий склад Збройних сил України, Державної прикордонної служби, а також представників військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, робочих Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.Наразі триває будівництво дорожньої мережі і ремонт мосту через річку Сіверський Донець."Уже розчистили майданчик для розгортання сервісної зони. Крім того, на відведену ділянку доставили та встановили три мобільні житлові модулі", - йдеться в повідомленні.Відкриття нового КПВВ "Щастя" запланували на 10 листопада 2020 року. Очікувана пропускна здатність - 10-15 тис. осіб і 3-5 тис. транспортних засобів на добу.

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