Курс валют у Луцьку на 25 вересня





Євро при купівлі становить – 32.618, продажу – 33.074.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.374.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.216, продаж – 7.423.



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