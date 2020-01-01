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Курс валют у Луцьку на 25 вересня

Курс валют у Луцьку на 25 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.157, а продаж – 28.350.

Євро при купівлі становить – 32.618, продажу – 33.074.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.216, продаж – 7.423.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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