На Прикарпатті на заводі отруїлося понад 100 людей

На Прикарпатті до медзакладів звернулася 101 людина з отруєнням, люди вживали їжу у заводській їдальні.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізували та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» (м. Коломия).Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.