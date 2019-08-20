На Прикарпатті на заводі отруїлося понад 100 людей
Сьогодні, 09:35
На Прикарпатті до медзакладів звернулася 101 людина з отруєнням, люди вживали їжу у заводській їдальні.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізували та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» (м. Коломия).
Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізували та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» (м. Коломия).
Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
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