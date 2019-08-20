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На Прикарпатті на заводі отруїлося понад 100 людей

На Прикарпатті на заводі отруїлося понад 100 людей
На Прикарпатті до медзакладів звернулася 101 людина з отруєнням, люди вживали їжу у заводській їдальні.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізували та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» (м. Коломия).

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

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Теги: отруєння, завод, кишкова паличка, Коломиї
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