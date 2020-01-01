Відомо, медики яких закладів Луцька заявили про зараження коронавірусом на роботі

З початку року 2020 року дотепер від роботодавців до Луцького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області надійшло 298 повідомлень про гостре професійне захворювання (отруєння) COVID-19.Про це повідомляє Луцька міська рада за інформацією міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.Зокрема, про зараження коронавірусом через виконання професійних обов’язків заявили медики таких закладів: КП “Волинська обласна клінічна лікарня”, КП “Луцька міська клінічна лікарня”, КП “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, ТОВ “Гемо Луцьк”, КП "Волинський обласний центр служби крові”, КП “Волинський медичний центр терапії залежностей”, КП “Волинський обласний центр онкології”, КП “Волинська обласна інфекційна лікарня”, КП “Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр”, КП “ЛЦПМД № 1”, КП “Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання”, КП “Волинський обласний перинатальний центр”, КП “Волинське обласне бюро МСЕК”, КП “Волинський обласний госпіталь ветеранів війни”, КП “Луцька міська дитяча поліклініка”, КП “ЛЦПМД № 2”, КП “Луцький клінічний пологовий будинок”, ТОВ “Тарас-Волинь”, КП “Луцька міська стоматологічна поліклініка”, КП “Будинок дитини”, КП “Волинський обласний центр громадського здоров’я”, КП “Луцька міська стоматологічна поліклініка”, КП “Волинське патологоанатомічне бюро”.За всіма випадками гострого професійного захворювання (отруєння) COVID-19, які сталися в лікувально-профілактичних закладах створили комісії з розслідування за участю страхового експерта з охорони праці відділення Фонду.Наразі завершили розслідування 18 випадків гострого професійного захворювання (отруєння) COVID-19, з них 3 випадки пов’язані з виробництвом, 280 випадків гострого професійного захворювання (отруєння) COVID-19 знаходяться на стадії розслідування.