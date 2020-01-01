У районі на Волині сталася пожежа на підприємстві

24 вересня о 15:15 у селі Біличі Іваничівського району трапилася пожежа на території місцевого підприємства.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Вогонь приборкали працівники 5-ї, 7 та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області о 15:44, остаточна ж ліквідація пожежі зареєстрована о 17:50. Вогонь знищив 60 тонн соломи в тюках.Причина пожежі – встановлюється.Також в цей день, 24 вересня, о 9:52 у селі Мощена Ковельського району зайнялася дерев’яна господарська споруда. Працівники 4 та 19-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області вже о 10:11 локалізували пожежу, а о 10:32 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив дах та перекриття 32 м2, стіни - 83 м2, 1 вікно, велосипед, господарський інструмент, електроплита, речі домашнього вжитку. Пошкодив стіни та дах.Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.