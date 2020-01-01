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Не міг злетіти: у Луцьку врятували лебедя

Не міг злетіти: у Луцьку врятували лебедя
Ветеринари Луцького зоопарку оглянули лебедя, який 24 вересня прибився до обійстя лучанина Євгена Сукача. Птах не зміг самостійно злетіти з подвір'я.

Євген Сукач розповів Суспільному, пробував годувати птаха зерном.

Фото лебедя розмістив у соціальних мережах із проханням допомогти. Потому зателефонував до Луцького зоопарку.

Зі слів ветеринарного лікаря звіринця Володимира Когута, під час огляду механічних ушкоджень у лебедя не виявили. Ветеринар припускає, що лебідь міг потрапити під електропроводи. Діагноз - птах в стресовому стані. Йому треба спокій, щоб міг реабілітуватись.

Лебедя вирішили забрати до луцького звіринцю, два дні птах буде в ізоляції. Йому зроблять профілактичні щеплення, потім випустять у ставок зоопарку. Зі ставка лебідь полетить в природу, - каже Володимир Когут.

За словами директорки зоопарку Людмили Денисенко, нині у парку мешкає 16 білих лебедів. Усіх їх прихистили протягом останніх 8 років.


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Теги: Луцьк, лебідь, порятунок
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