Не міг злетіти: у Луцьку врятували лебедя

Євгена Сукача. Птах не зміг самостійно злетіти з подвір'я.



Євген Сукач розповів



Фото лебедя розмістив у соціальних мережах із проханням допомогти. Потому зателефонував до Луцького зоопарку.



Зі слів ветеринарного лікаря звіринця Володимира Когута, під час огляду механічних ушкоджень у лебедя не виявили. Ветеринар припускає, що лебідь міг потрапити під електропроводи. Діагноз - птах в стресовому стані. Йому треба спокій, щоб міг реабілітуватись.



Лебедя вирішили забрати до луцького звіринцю, два дні птах буде в ізоляції. Йому зроблять профілактичні щеплення, потім випустять у ставок зоопарку. Зі ставка лебідь полетить в природу, - каже Володимир Когут.



За словами директорки зоопарку Людмили Денисенко, нині у парку мешкає 16 білих лебедів. Усіх їх прихистили протягом останніх 8 років.





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