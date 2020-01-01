Коронавірусний антирекорд: де на Волині виявили нові випадки хвороби

За останню добу на Волині зареєстрували 127 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 45 осіб, померло – 3 особи (мешканці Горохівського, Рожищенського та Турійського районів). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 28, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 22, Іваничівський район – 6, Володимир – Волинський район – 19, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 10, Любомльський район – 9, Любешівський район – 5, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 5, Рожищенський район – 5, Турійський район – 5, Шацький район - 1.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Загалом станом на 25 вересня в області зареєстрували 7362 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників. Одужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 1912 (в т. ч. 45 летальних)Луцький район – 809 (в т. ч. 13 летальних)м. Нововолинськ – 509 (в т. ч. 12 летальних)Іваничівський район – 156 (в т. ч. 1 летальний)Володимир-Волинський район – 565 (в т. ч. 6 летальних)Горохівський район – 328 (в т. ч. 7 летальних)Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)Ківерцівський район – 721 ( в т. ч. 14 летальних)Ковельський район – 526 (в т. ч. 15 летальних),Локачинський район – 66Любомльський район – 115 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –246 (в т. ч. 5 летальних)Маневицький район – 400 ( в т. ч. 11 летальних)Ратнівський район – 238 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 152 (в т. ч. 3 летальних)Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 134 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний).За попередню добу надійшло 131 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 47 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 589 осіб.