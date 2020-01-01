Коронавірусний антирекорд: де на Волині виявили нові випадки хвороби
Сьогодні, 10:33
За останню добу на Волині зареєстрували 127 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 45 осіб, померло – 3 особи (мешканці Горохівського, Рожищенського та Турійського районів). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 28, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 22, Іваничівський район – 6, Володимир – Волинський район – 19, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 10, Любомльський район – 9, Любешівський район – 5, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 5, Рожищенський район – 5, Турійський район – 5, Шацький район - 1.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Загалом станом на 25 вересня в області зареєстрували 7362 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників. Одужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1912 (в т. ч. 45 летальних)
Луцький район – 809 (в т. ч. 13 летальних)
м. Нововолинськ – 509 (в т. ч. 12 летальних)
Іваничівський район – 156 (в т. ч. 1 летальний)
Володимир-Волинський район – 565 (в т. ч. 6 летальних)
Горохівський район – 328 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)
Ківерцівський район – 721 ( в т. ч. 14 летальних)
Ковельський район – 526 (в т. ч. 15 летальних),
Локачинський район – 66
Любомльський район – 115 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –246 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 400 ( в т. ч. 11 летальних)
Ратнівський район – 238 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 152 (в т. ч. 3 летальних)
Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 134 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 131 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 47 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 589 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Загалом станом на 25 вересня в області зареєстрували 7362 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників. Одужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1912 (в т. ч. 45 летальних)
Луцький район – 809 (в т. ч. 13 летальних)
м. Нововолинськ – 509 (в т. ч. 12 летальних)
Іваничівський район – 156 (в т. ч. 1 летальний)
Володимир-Волинський район – 565 (в т. ч. 6 летальних)
Горохівський район – 328 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)
Ківерцівський район – 721 ( в т. ч. 14 летальних)
Ковельський район – 526 (в т. ч. 15 летальних),
Локачинський район – 66
Любомльський район – 115 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –246 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 400 ( в т. ч. 11 летальних)
Ратнівський район – 238 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 152 (в т. ч. 3 летальних)
Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 134 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 131 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 47 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 589 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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