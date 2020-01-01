Актори луцького театру майже століття тому. РЕТРОФОТО





Фото віднайшли у найбільшому цифровому архіві Польщі NAC,



У той час в Луцьку діяв Волинський театр імені Словацького.



Навіть, не зважаючи на те, що пройшло кілька десятків років, фото справляють неабияке враження. Перш за все продуманістю костюмів та підбором усіх елементів та аксесуарів.



Всі фото датуються 1930-ми роками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували підбірку світлин з життя луцьких театралів у 1930-х роках. У фотоколекції чимало світлин показують життя Луцьку в міжвоєнний період.Фото віднайшли у найбільшому цифровому архіві Польщі NAC, пише "Район. Історія"У той час в Луцьку діяв Волинський театр імені Словацького.Навіть, не зважаючи на те, що пройшло кілька десятків років, фото справляють неабияке враження. Перш за все продуманістю костюмів та підбором усіх елементів та аксесуарів.Всі фото датуються 1930-ми роками.

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