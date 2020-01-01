Ігор Чайка привітав машинобудівників «Ковельсільмашу»

Цими вихідними в Україні відзначатимуть День машинобудівника, тож претендент на посаду ковельського міського голови, тележурналіст, мав за честь привітати з прийдешнім святом своїх колег – працівників «Ковельсільмашу». Колеги, бо понад 30 років тому, в далекому 1989-му, він молодим журналістом прийшов працювати у редакцію заводської газети «Робітниче слово».Тут його навчили важливим життєвим речам: не боятись важкої праці і труднощів, виконувати обіцянки і судити про кожного за його вчинками. А ще, він навчився дослухатися до людей, бо буває, що в чоловіка з натрудженими чорними від мазуту руками, мудрості більше, ніж у дипломованого чиновника у напрасованій білій сорочці.«Щороку напередодні професійного свята був вашим гостем як журналіст. Писав про вас, знімав сюжети про завод, який дав путівку в життя і мені. Після закінчення університету, як молодий спеціаліст, прийшов працювати саме на «Ковельсільмаш», в редакцію заводської багатотиражки. Тому багатьох із вас можу назвати колегами, адже знайомі вже понад 30 років, – зазначив тележурналіст Ігор Чайка. – І саме ви, ваша самовіддана праця, професіоналізм та сумління стали фундаментом цього, знаного далеко за межами Волині, підприємства. Тож із професійним святом вас, колеги-заводчани! Як із деталей будують складні машини, так само з успіхів та благополуччя нехай складається ваша життєва доля, а здоров’я буде найнадійнішим механізмом на багато десятиліть! Віри вам у власні сили і в світле майбутнє нашого міста, Волині та України!».До речі, новину про те, що Ігор Чайка має намір очолити Ковельську громаду, заводчани-«сільмашівці» сприйняли на «Ура!».«То він же наш, бо починав свою роботу із «машзаводу»! Ми голосуватимемо за нього! Він чесна і порядна людина. Знаємо його добре і по ковельському телебаченню. А за кого ж голосувати, за того, що ніколи на завод не прийде? Що то за такий керівник, що не цікавиться нічим? Керівник повинен серед людей бути, про проблеми їхні знати».«Нічого страшного. Треба все змінювати, світ же ж змінюється!».