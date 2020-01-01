Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО





«Яскраві вогні з різноманітними відтінками вкривають місто з настанням темряви», – пише



На світлинах вигляд з висоти у центрі Нововолинська, на 15-му та Шахтарському мікрорайонах.



По-особливому виглядає освітлення території школи №7.



Важко не звернути увагу на яскравий завод Кроноспан вночі. Поки місто спить, виробництво триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно мешканці Нововолинська зробили багато чудових нічних фото власного міста з висоти пташиного польоту.«Яскраві вогні з різноманітними відтінками вкривають місто з настанням темряви», – пише «БУГ» . Фото опублікувало ndilo На світлинах вигляд з висоти у центрі Нововолинська, на 15-му та Шахтарському мікрорайонах.По-особливому виглядає освітлення території школи №7.Важко не звернути увагу на яскравий завод Кроноспан вночі. Поки місто спить, виробництво триває.

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