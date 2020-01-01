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Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО

Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Нещодавно мешканці Нововолинська зробили багато чудових нічних фото власного міста з висоти пташиного польоту.

«Яскраві вогні з різноманітними відтінками вкривають місто з настанням темряви», – пише «БУГ». Фото опублікувало ndilo.

На світлинах вигляд з висоти у центрі Нововолинська, на 15-му та Шахтарському мікрорайонах.

По-особливому виглядає освітлення території школи №7.

Важко не звернути увагу на яскравий завод Кроноспан вночі. Поки місто спить, виробництво триває.

Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, місто, ніч, фото, Кроноспан, дрон, нічні фото, Волинь
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