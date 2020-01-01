Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:24
Нещодавно мешканці Нововолинська зробили багато чудових нічних фото власного міста з висоти пташиного польоту.
«Яскраві вогні з різноманітними відтінками вкривають місто з настанням темряви», – пише «БУГ». Фото опублікувало ndilo.
На світлинах вигляд з висоти у центрі Нововолинська, на 15-му та Шахтарському мікрорайонах.
По-особливому виглядає освітлення території школи №7.
Важко не звернути увагу на яскравий завод Кроноспан вночі. Поки місто спить, виробництво триває.
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«Яскраві вогні з різноманітними відтінками вкривають місто з настанням темряви», – пише «БУГ». Фото опублікувало ndilo.
На світлинах вигляд з висоти у центрі Нововолинська, на 15-му та Шахтарському мікрорайонах.
По-особливому виглядає освітлення території школи №7.
Важко не звернути увагу на яскравий завод Кроноспан вночі. Поки місто спить, виробництво триває.
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