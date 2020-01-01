Зарплати муніципалам, дороговартісна запчастина до медапарату і вибори: у Луцьку «перекроїли» бюджет

У Луцьку внесли зміни до бюджету міста.Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що місту надійшла субвенція на проведення виборів – 5,4 мільйона гривень.Зменшили видатки із бюджету міста на озеленення та направили ці 250 тисяч на капітальний ремонт майданчиків, на 140 тисяч зменшили видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ і на 200 тисяч на санітарне утримання та направили кошти на вивезення твердих побутових відходів.85 тисяч забрали із ремонту скверів на ремонт системи туристичного ознакування та «Луцькспецкомбінату» на заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.230 тисяч гривень підуть на погашення боргу перед «Тепеленом», 1,5 мільйона на зарплати працівникам «Луцьктепла» за червень, 2,7 мільйона – за липень, 945 тисяч «Теплоенергоцентру», 1 мільйон на оплату за електроенергію.3 мільйони спрямували підприємству «Evoda» за розподіл природного газу «Волиньгазу», 2 мільйони – на електроенергію «Волиньобленерго».На 640 тисяч гривень зменшили видатки на проведення благоустрою і направили на благоустрій території на Володимирській, 95. Зменшили видатки на 50 тисяч на боротьбу зі шкідниками і направили на екозаходи.Зменшили на 16,1 мільйона видатки на пільгове перевезення, натомість збільшили видатки виконкому на 7,4 мільйона на надання транспортних послуг. Майже 3 мільйони гривень витратять на закупівлю трубки для спірального томографа у Луцьку міську клінічну лікарню, що вийшла з ладу.Окрім того, 1,7 мільйона гривень спрямують на виплату заробітних плат працівникам муніципальної варти.