Після самоізоляції учні не зобов'язані проходити тест і подавати довідку про стан здоров’я





Про це йдеться у роз’ясненні



Згідно з постановою уряду та постановою Головного державного санітарного лікаря, для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, строк самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, усі інші учні відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.



Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти у “зеленій”, “жовтій” чи “помаранчевій” зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема на СОVID-19, і які перебували на самоізоляції винятково через контакт із хворим на COVID-19.



Після спливу строку самоізоляції для зазначеної категорії учнів не передбачено обов’язкового проведення лабораторних тестувань, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу.



Відповідно, законодавство України не визначає обов’язок учнів, їхніх батьків та інших законних представників подавати до закладу загальної середньої освіти будь-які документальні підтвердження (довідки, висновки тощо) щодо стану здоров’я учнів для продовження ними навчання після завершення самоізоляції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні, їхні батьки та інші законні представники не зобов’язані подавати до закладу загальної середньої освіти документальні підтвердження щодо стану здоров’я учнів для продовження навчання після самоізоляції.Про це йдеться у роз’ясненні МОН , оприлюдненому 24 вересня 2020 року.Згідно з постановою уряду та постановою Головного державного санітарного лікаря, для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, строк самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, усі інші учні відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти у “зеленій”, “жовтій” чи “помаранчевій” зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема на СОVID-19, і які перебували на самоізоляції винятково через контакт із хворим на COVID-19.Після спливу строку самоізоляції для зазначеної категорії учнів не передбачено обов’язкового проведення лабораторних тестувань, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу.Відповідно, законодавство України не визначає обов’язок учнів, їхніх батьків та інших законних представників подавати до закладу загальної середньої освіти будь-які документальні підтвердження (довідки, висновки тощо) щодо стану здоров’я учнів для продовження ними навчання після завершення самоізоляції.

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