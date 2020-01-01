вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Після самоізоляції учні не зобов'язані проходити тест і подавати довідку про стан здоров’я

Після самоізоляції учні не зобов'язані проходити тест і подавати довідку про стан здоров’я
Учні, їхні батьки та інші законні представники не зобов’язані подавати до закладу загальної середньої освіти документальні підтвердження щодо стану здоров’я учнів для продовження навчання після самоізоляції.

Про це йдеться у роз’ясненні МОН, оприлюдненому 24 вересня 2020 року.

Згідно з постановою уряду та постановою Головного державного санітарного лікаря, для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, строк самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, усі інші учні відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти у “зеленій”, “жовтій” чи “помаранчевій” зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема на СОVID-19, і які перебували на самоізоляції винятково через контакт із хворим на COVID-19.

Після спливу строку самоізоляції для зазначеної категорії учнів не передбачено обов’язкового проведення лабораторних тестувань, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу.

Відповідно, законодавство України не визначає обов’язок учнів, їхніх батьків та інших законних представників подавати до закладу загальної середньої освіти будь-які документальні підтвердження (довідки, висновки тощо) щодо стану здоров’я учнів для продовження ними навчання після завершення самоізоляції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, учні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу коронавірус на Волині виявили у 4 учнів і 16 працівників шкіл
Сьогодні, 11:48
Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі
Сьогодні, 10:47
Коронавірусний антирекорд: де на Волині виявили нові випадки хвороби
Сьогодні, 10:33
На Волині на коронавірус захворіли понад сотня вчителів: 12 шкіл – на дистанційному навчанні
24 вересень, 13:28
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу коронавірус на Волині виявили у 4 учнів і 16 працівників шкіл
Сьогодні, 11:48
Лікарі розповіли, як пандемія вплинула на рівень вакцинації серед дорослих та дітей на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Після самоізоляції учні не зобов'язані проходити тест і подавати довідку про стан здоров’я
Сьогодні, 11:30
Ігор Чайка привітав машинобудівників «Ковельсільмашу»
Сьогодні, 11:29
Зарплати муніципалам, дороговартісна запчастина до медапарату і вибори: у Луцьку «перекроїли» бюджет
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19 Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
11 вересень, 13:19
За добу коронавірус на Волині виявили у 4 учнів і 16 працівників шкіл За добу коронавірус на Волині виявили у 4 учнів і 16 працівників шкіл
Сьогодні, 11:48
Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі
Сьогодні, 10:47
Коронавірусний антирекорд: де на Волині виявили нові випадки хвороби Коронавірусний антирекорд: де на Волині виявили нові випадки хвороби
Сьогодні, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу коронавірус на Волині виявили у 4 учнів і 16 працівників шкіл
Сьогодні, 11:48
 0
Лікарі розповіли, як пандемія вплинула на рівень вакцинації серед дорослих та дітей на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
 0
Після самоізоляції учні не зобов'язані проходити тест і подавати довідку про стан здоров’я
Сьогодні, 11:30
 0
Ігор Чайка привітав машинобудівників «Ковельсільмашу»
Сьогодні, 11:29
 0
Зарплати муніципалам, дороговартісна запчастина до медапарату і вибори: у Луцьку «перекроїли» бюджет
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8