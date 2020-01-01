За добу коронавірус на Волині виявили у 4 учнів і 16 працівників шкіл
Сьогодні, 11:48
На Волині всього з початку нового навчального року захворіло 48 учнів та 123 працівники ЗОШ, в тому числі протягом останньої доби 4 учні та 16 осіб з числа персоналу шкіл.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах, окрім Старовижівського.
На самоізоляції перебувають понад 4 тисячі учнів та понад 400 осіб з числа персоналу.
14 закладів перевели на дистанційну роботу.
В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстровано 127 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало — 45 осіб, померло – 3 особи. Загалом станом на 25 вересня в області зареєстровано 7362 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах, окрім Старовижівського.
На самоізоляції перебувають понад 4 тисячі учнів та понад 400 осіб з числа персоналу.
14 закладів перевели на дистанційну роботу.
В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстровано 127 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало — 45 осіб, померло – 3 особи. Загалом станом на 25 вересня в області зареєстровано 7362 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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