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«Водії все одно літають», – депутат про дорогу у Луцьку, де на смерть збили дитину

«Водії все одно літають», – депутат про дорогу у Луцьку, де на смерть збили дитину
У Луцьку на вулиці Дубнівській, попри введення обмеження швидкості, водії продовжують «літати».

Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

Депутат Олександр Кравченко відзначив, що затягується процес виготовлення проєктно-кошторичної документації на світлофорний об’єкт на вулиці Дубнівській. В.о. мера Луцька відзначив, що про ситуацію знають і тримають на контролі.

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Також, за словами Кравченка, на ділянці дороги встановили обмеження швидкості до 30 кілометрів, однак водії продовжують «літати».
Відтак, мерія звернеться до патрульної поліції, аби правоохоронці звернули увагу на дотримання швидкісного режиму на Дубнівській.

Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину, яка переходила дорогу на "зебрі".

Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.

6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.

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Теги: Дубнівська, світлофор, Луцьк, аварія, водії
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