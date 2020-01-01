«Водії все одно літають», – депутат про дорогу у Луцьку, де на смерть збили дитину
Сьогодні, 12:00
У Луцьку на вулиці Дубнівській, попри введення обмеження швидкості, водії продовжують «літати».
Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Олександр Кравченко відзначив, що затягується процес виготовлення проєктно-кошторичної документації на світлофорний об’єкт на вулиці Дубнівській. В.о. мера Луцька відзначив, що про ситуацію знають і тримають на контролі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На місці смертельної аварїі на Дубнівській встановлять світлофор за 800 тисяч
Також, за словами Кравченка, на ділянці дороги встановили обмеження швидкості до 30 кілометрів, однак водії продовжують «літати».
Відтак, мерія звернеться до патрульної поліції, аби правоохоронці звернули увагу на дотримання швидкісного режиму на Дубнівській.
Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину, яка переходила дорогу на "зебрі".
Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Олександр Кравченко відзначив, що затягується процес виготовлення проєктно-кошторичної документації на світлофорний об’єкт на вулиці Дубнівській. В.о. мера Луцька відзначив, що про ситуацію знають і тримають на контролі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На місці смертельної аварїі на Дубнівській встановлять світлофор за 800 тисяч
Також, за словами Кравченка, на ділянці дороги встановили обмеження швидкості до 30 кілометрів, однак водії продовжують «літати».
Відтак, мерія звернеться до патрульної поліції, аби правоохоронці звернули увагу на дотримання швидкісного режиму на Дубнівській.
Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину, яка переходила дорогу на "зебрі".
Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
Сьогодні, 12:26
Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин і зброю
Сьогодні, 12:23
«Водії все одно літають», – депутат про дорогу у Луцьку, де на смерть збили дитину
Сьогодні, 12:00
Зірвав замок, викрав гроші та продукти: у районі на Волині неповнолітній обікрав шкільну їдальню
Сьогодні, 11:57