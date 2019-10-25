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Зірвав замок, викрав гроші та продукти: у районі на Волині неповнолітній обікрав шкільну їдальню

Зірвав замок, викрав гроші та продукти: у районі на Волині неповнолітній обікрав шкільну їдальню
Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло учора, 24 вересня, вранці. Зловмисник зірвав навісний замок з дверей шкільної їдальні у Володимир-Волинському районі та викрав з приміщення гроші і продукти.

Сума завданих збитків становить майже 3 тис. грн, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв неповнолітній житель Локачинського району. За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження. Викрадене вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Володимир-Волинський, крадій, їдальня
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