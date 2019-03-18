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На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО

На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО
У Дрогобицький відділ поліції 24 вересня близько 4 години ранку надійшло повідомлення від 23-річної мешканки міста Стебник про те, що невідомий чоловік стріляв у її маму.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб Дрогобицького відділу поліції, повідомляє поліція Львівської області.

У помешканні правоохоронці виявили 51-річну жінку з вогнепальним пораненням голови. Встановили, що постріл був здійснений з вулиці – зловмисник стріляв крізь вікно, після чого втік з місця події. Потерпілу госпіталізували, зараз медики роблять усе можливе, аби врятувати їй життя.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний раніше судимий 28-річний мешканець Перемишлянського району, колишній хлопець заявниці.

«До розшуку зловмисника був задіяний особовий склад Дрогобицького відділу поліції та територіальних підрозділів поліції сусідніх районів, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини – кінологи, оперативники карного розшуку та багато інших. Були виставлені стаціонарні пости, працювали мобільні групи, також залучались бійці Національної гвардії України. Проводились подворові обходи, опитували перехожих і сьогодні, 25 вересня, близько 8.30 поліцейські виявили тіло розшукуваного без ознак життя, з вогнепальним пораненням голови, неподалік залізничної станції Верхні Гаї.

"Біля нього лежав обріз мисливської рушниці. Попередньо, чоловік здійснив самогубство", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває.

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО
На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО
На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО
На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО
На Львівщині чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини. ФОТО

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Теги: Львівщина, стрілянина
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