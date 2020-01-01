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ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді

ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді
Волинські «Хрестоносці» вже наступного тижня повернуться до офіційних ігор.

Про це повідомили на сторінці клубу «FC Volyn Lutsk» у Facebook.

Так, 1 жовтня «Волинь» зіграє домашній поєдинок 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви». Гра відбудеться на стадіоні «Авангард». Початок – о 18:30.

Нагадаємо, що через масове зараження футболістів та працівників клубу коронавірусом два матчі «Волині» у чемпіонаті України перенесли на пізніший термін. Серед них – вищезгаданий матч із «Нивою», який мав відбутися 21 вересня, а також гостьовий поєдинок 4-го туру проти «Миколаєва», який мав відбутися завтра, 26 вересня.

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Теги: ФК Волинь, Луцьк, футбол, хрестоносці, карантин, коронавірус, команда
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