ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді





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Так, 1 жовтня «Волинь» зіграє домашній поєдинок 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви». Гра відбудеться на стадіоні «Авангард». Початок – о 18:30.



Нагадаємо, що через



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські «Хрестоносці» вже наступного тижня повернуться до офіційних ігор.Про це повідомили на сторінці клубу «FC Volyn Lutsk» у Facebook.Так, 1 жовтня «Волинь» зіграє домашній поєдинок 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви». Гра відбудеться на стадіоні «Авангард». Початок – о 18:30.Нагадаємо, що через масове зараження футболістів та працівників клубу коронавірусом два матчі «Волині» у чемпіонаті України перенесли на пізніший термін. Серед них – вищезгаданий матч із «Нивою», який мав відбутися 21 вересня, а також гостьовий поєдинок 4-го туру проти «Миколаєва», який мав відбутися завтра, 26 вересня.

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