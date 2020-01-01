ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді
Сьогодні, 14:18
Волинські «Хрестоносці» вже наступного тижня повернуться до офіційних ігор.
Про це повідомили на сторінці клубу «FC Volyn Lutsk» у Facebook.
Так, 1 жовтня «Волинь» зіграє домашній поєдинок 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви». Гра відбудеться на стадіоні «Авангард». Початок – о 18:30.
Нагадаємо, що через масове зараження футболістів та працівників клубу коронавірусом два матчі «Волині» у чемпіонаті України перенесли на пізніший термін. Серед них – вищезгаданий матч із «Нивою», який мав відбутися 21 вересня, а також гостьовий поєдинок 4-го туру проти «Миколаєва», який мав відбутися завтра, 26 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці клубу «FC Volyn Lutsk» у Facebook.
Так, 1 жовтня «Волинь» зіграє домашній поєдинок 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви». Гра відбудеться на стадіоні «Авангард». Початок – о 18:30.
Нагадаємо, що через масове зараження футболістів та працівників клубу коронавірусом два матчі «Волині» у чемпіонаті України перенесли на пізніший термін. Серед них – вищезгаданий матч із «Нивою», який мав відбутися 21 вересня, а також гостьовий поєдинок 4-го туру проти «Миколаєва», який мав відбутися завтра, 26 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Сьогодні, 14:46
В Україні запровадили нове свято – День виноградаря і винороба
Сьогодні, 14:25
ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді
Сьогодні, 14:18
У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 13:39