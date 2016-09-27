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На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника

На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
25-го вересня у Нововолинську в ДП «Волиньвугілля» представили нового керівника.

Про це повідомляє "Буг".

За наказом Міністерства енергетики ним став Юрій Ключковський, який перед тим був директором із капітального будівництва, заступником технічного директора з інвестиційної діяльності і реструктуризації ДП “Львіввугілля”. Повідомив про його призначення перед колективом вугільного підприємства Дмитро Цехмістер – начальник відділу енергомеханічного забезпечення та торфодобувних підприємств Департаменту вугільно-промислового комплексу. Зазначили, що Ключковський має 26 років досвіду роботи на керівних посадах в вугільних підприємствах.

Нагадаємо, з 21-го вересня виконувач обов’язків генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута написав заяву на звільнення. Пропрацював він три місяці.

Голову місцевого осередку НПГУ Сергія Макарова під час представлення цікавило, чи буде новий керівник відстоювати подальше існування шахти №9 “Нововолинська”, адже Ключковський на попередній посаді займався питаннями реструктуризації.

“Яке ваше бачення ситуації по 9-й шахті щодо реструктуризації?”, – запитав Макаров у призначеного гендиректора. На що почув відповідь, що потрібно розбиратися з усіма моментами. Однак разом з тим Ключковський зазначив: рішення вищестоящого керівництва потрібно виконувати.

Нагадаємо, у серпні на ДП “Волиньвугілля” надійшов лист від Міністерства, у якому йдеться про розробку документів та план передачі шахти №9 «Нововолинська» на ліквідацію.

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Теги: новий директор, Волиньвугілля, Нововолинськ
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