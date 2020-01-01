В Україні користувачів мережі «Вконтакте» ставитимуть на облік, – секретар РНБО
Сьогодні, 19:36
Держава ставитиме на облік осіб, що використовують російську соціальну мережу "ВКонтакте", і в разі продовження поширення забороненого російського контенту вони матимуть справу з Національною поліцією.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов під час онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки", - передає УНІАН.
"Це їх (користувачів – ред) також відповідальність. Річ у тому, що зараз та система, яка починає працювати, дозволить нам мати інформацію про тих користувачів, які використовують цю соцмережу. Вони всі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент в Україні, то вони будуть мати проблеми з Нацполіцією", - сказав він.
Крім цього, Данилов повідомив, що РНБО та інші державні органи спільно з міжнародними партнерами планують найближчим часом повністю закрити доступ до "ВКонтакте" в Україні.
Нагадаємо, що навесні 2017 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про блокування в Україні доступу до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, Mail.ru, а також про заборону використання бухгалтерського програмного продукту 1С.
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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов під час онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки", - передає УНІАН.
"Це їх (користувачів – ред) також відповідальність. Річ у тому, що зараз та система, яка починає працювати, дозволить нам мати інформацію про тих користувачів, які використовують цю соцмережу. Вони всі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент в Україні, то вони будуть мати проблеми з Нацполіцією", - сказав він.
Крім цього, Данилов повідомив, що РНБО та інші державні органи спільно з міжнародними партнерами планують найближчим часом повністю закрити доступ до "ВКонтакте" в Україні.
Нагадаємо, що навесні 2017 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про блокування в Україні доступу до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, Mail.ru, а також про заборону використання бухгалтерського програмного продукту 1С.
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Коментарі 4
ЗЕбілів треба ставити раком.
ЗЕбілів треба ставити раком.
Вконтакте це дно, але ставити на облік це вже диктатура якась.
бандерівська Україна це дно.
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