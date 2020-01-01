В Україні користувачів мережі «Вконтакте» ставитимуть на облік, – секретар РНБО





Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов під час онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки", - передає



"Це їх (користувачів – ред) також відповідальність. Річ у тому, що зараз та система, яка починає працювати, дозволить нам мати інформацію про тих користувачів, які використовують цю соцмережу. Вони всі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент в Україні, то вони будуть мати проблеми з Нацполіцією", - сказав він.



Крім цього, Данилов повідомив, що РНБО та інші державні органи спільно з міжнародними партнерами планують найближчим часом повністю закрити доступ до "ВКонтакте" в Україні.



Нагадаємо, що навесні 2017 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про блокування в Україні доступу до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, Mail.ru, а також про заборону використання бухгалтерського програмного продукту 1С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава ставитиме на облік осіб, що використовують російську соціальну мережу "ВКонтакте", і в разі продовження поширення забороненого російського контенту вони матимуть справу з Національною поліцією.Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Українипід час онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки", - передає УНІАН "Це їх (користувачів – ред) також відповідальність. Річ у тому, що зараз та система, яка починає працювати, дозволить нам мати інформацію про тих користувачів, які використовують цю соцмережу. Вони всі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент в Україні, то вони будуть мати проблеми з Нацполіцією", - сказав він.Крім цього, Данилов повідомив, що РНБО та інші державні органи спільно з міжнародними партнерами планують найближчим часом повністю закрити доступ до "ВКонтакте" в Україні.Нагадаємо, що навесні 2017 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про блокування в Україні доступу до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, Mail.ru, а також про заборону використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

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